“Silvia Provvedi è ancora innamorata di Corona” | Signorini ne è certo

Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi/ “Silvia Provvedi si faccia un'esame - ha grandi problemi” : Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi: “Silvia Provvedi si faccia un'esame, ha dei grandi problemi”. L'ex re dei paparazzi ha parlato a iLoft dell'incontro al Grande Fratello Vip(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:34:00 GMT)

Verissimo – Nina Moric spara a zero su Corona&Company : “Silvia Provvedi non mi è mai piaciuta - Belen? Neanche” : Nina Moric parla ai microfoni di ‘Verissimo’ della sua vita privata: a Silvia Toffanin la modella croata confessa la sua opinione su Fabrizio Corona, Belen e Silvia Provvedi “Dopo quattro anni da incubo, di grande solitudine e sofferenza, grazie a Carlos siamo riusciti a trovare un equilibrio. Quest’estate abbiamo ridato un senso alla parola famiglia. Spero che sia stato fatto in buona fede, perché temo sempre che ...

Fabio Basile al GF Vip : “Silvia Provvedi ha lo sguardo spento - soffre” : Fabio Basile nota al Grande Fratello Vip una differenza tra Le Donatella: “Silvia Provvedi ha uno sguardo più spento” Fabio Basile al Grande Fratello Vip ne è sicuro, Silvia Provvedi sta soffrendo per qualcosa. Lo sportivo lo rivela alla gemella Giulia, la quale non smentisce queste affermazioni. In particolare, il 24enne rivela di aver trovato […] L'articolo Fabio Basile al GF Vip: “Silvia Provvedi ha lo sguardo spento, ...

Fabrizio Corona - la rivelazione shock : “Silvia Provvedi ha rischiato di uccidermi” [FOTO] : 1/24 Foto Instagram ...

Fabrizio Corona a Verissimo/ “Silvia Provvedi? Mai amata! Belen e Nina Moric le donne della mia vita!” : Fabrizio Corona a Verissimo: “Silvia Provvedi? Mai amata! Belen Rodriguez e Nina Moric le donne della mia vita!”, poi parla dei rapporti con la madre e il bene che prova per Carlos.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:01:00 GMT)