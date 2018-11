Siamo tutte madamine

Gemitaiz : "Nella scrittura Siamo noi rapper a dettar legge in Italia. Le canzoni pop composte a più mani sono tutte uguali - tutte brutte" : Gemitaiz non si ferma mai e ora - pochi mesi dopo l'uscita dell'ultimo disco 'Davide' - è pronto a tornare con il mixtape 'QVC8', un nuovo capitolo della saga in rima ormai diventata cult sul web. Il ...

Ciclismo - Nibali : ‘PosSiamo parlare con tutte le squadre - il Team Sky è tra queste’ : Ancora non sono iniziati i ritiri che fanno da preludio alla stagione di Ciclismo 2019 e gia' le attenzioni si stanno concentrando su cosa potra' avvenire nel 2020. A destare curiosita' e far parlare è il futuro di Vincenzo Nibali. Il fuoriclasse siciliano sta per cominciare la sua terza stagione in maglia Team Bahrain Merida, quella che portera' alla scadenza del contratto, e non ha escluso nessuna opzione per il suo futuro. Nibali ha aperto le ...

Solidarietà e vicinanza ai comitati del Forum per l'Acqua ed i Beni Comuni della provincia di Enna - oggi Siamo tutte e tutti Centuripini. : ... che sarebbe la più grande della Sicilia, un impianto per il TMB , trattamento meccanico biologico, che contraddice le direttive EU sulla raccolta differenziata e l'economia circolare prevedendo ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGP 2018 : “Siamo competitivi in tutte le condizioni. Lorenzo? A volte in Ducati succedono delle cose strane…” : Quinto posto per Andrea Dovizioso al termine delle qualifiche del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il Ducatista ha pagato a caro prezzo una scivolata nelle ultime battute del time-attack, disputato su pista bagnata, che non gli ha consentito di migliorare ulteriormente il proprio riscontro cronometrico. Ricordiamo che questa sessione è stata ritarda di più di un’ora per l’arrivo ...

Antonella Clerici a DM : «Portobello è la mamma di tutte le televisioni. Sono convinta di perdere con Maria. Io ed Elisa Isoardi ci Siamo sentite dopo la polemica» : Antonella Clerici Antonella Clerici è più che mai concentrata. Manca poco al debutto di Portobello (domani, ore 20.35 Rai1), momento tanto atteso quanto delicato. Antonella si confronterà con il programma da cui “tutto deriva” andando ad occupare la non facile collocazione del sabato sera. Per questo non vuole distrazioni e cerca di mettere a tacere ogni polemica. Come quelle sullo stop a Maria De Filippi a Vieni da Me e quella, che ...

«Grande Fratello Vip 3» : perché Siamo tutte Ilary Blasi e Silvia Provvedi : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

L'umiltà di Paola Egonu : "Non mi sento un simbolo. Tutte e 14 lo Siamo" : Al ritorno in Italia dopo l'impresa quasi sfiorata in Giappone, l'accoglienza riservata a lei e a Tutte le altre azzurre dell'Italvolley è stata da superstar. Ma Paola Egonu, intervistata da La Stampa, non si sente affatto tale:"Superstar io? No, assolutamente. Siamo 14 superstar, Tutte allo stesso modo. Ovvio che sono molto contenta. Ovvio, sono molto contenta perché abbiamo fatto un'impresa, davvero importante per dare ...

L’instore tour di Benji e Fede per Siamo Solo Noise Limited Edition a novembre e dicembre : tutte le date : L'instore tour di Benji e Fede per Siamo Solo Noise Limited Edition inizia a novembre per proseguire fino alla metà de mese di dicembre. Dal 2 novembre sarà disponibile la versione limitata del nuovo album di inediti del duo modenese che, ad ottobre, intraprenderà anche una nuova avventura televisiva: Benji e Fede saranno infatti i conduttori del Daily di X Factor 2018 da venerdì 19 ottobre e ogni giorno, su Sky Uno, si occuperanno di ...

Meghan Markle - la gonna in pelle di Hugo Boss che tutte posSiamo avere : Meghan Markle ha conquistato il mondo con il look sfoggiato durante la visita nel Sussex. In poche prima di lei hanno osato indossare a un evento ufficiale una gonna in pelle. Ma la Duchessa ha sfidato ancora una volta il protocollo e in meno di 24 ore la longuette, firmata Hugo Boss, stilista preferito da Letizia di Spagna, è diventata la tendenza della stagione. Meghan ha dato una lezione di stile non solo a Kate Middleton e alle donne di ...