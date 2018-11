Sì | Allegri sta diventando il migliore | la sua Juve riesce perfino a divertire

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri : matrimonio in vista? : Il fan su Instagram chiedono, e Gabriele Parpiglia risponde: volevate qualche anticipazione sul numero di Chi? Eccovela servita su un piatto d’argento: nelle stories prima e sul profilo poi, il giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica uno scatto tratto dal numero che vedremo in edicola mercoledì 14 novembre, dove si vedono il manager sportivo e l’attrice per mano (lei con i capelli di un rosso più che ...

Nozze in vista per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri : Secondo il settimanale Chi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sarebbe arrivato il momento del fatidico sì. L'allenatore della Juventus e l'attrice romana starebbero fissando i preparativi per sposarsi a giugno 2019. Chi rivela che la coppia è stata sorpresa in un negozio dove il tecnico toscano ha regalato all'ex stella di Non è la Rai un orologio. Sarebbero già pronte le partecipazioni e la lista degli ...

Gonzalo Higuain - Matteo Salvini : “E’ stato indegno”. Ma in tanti la pensano diversamente : da Ronaldo ad Allegri - passando per Andrea Vianello : L’espulsione di Gonzalo Higuain in Milan-Juventus continua a far discutere, il campione argentino dopo un fallo fischiato aveva inveito contro l’arbitro Mazzoleni che prima lo aveva punito con giallo e dopo pochi secondi con un cartellino rosso. Il giudice sportivo ha sanzionato il Pipita per due giornate per “condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha ...

Allegri conquista la quarta Panchina d’Oro : nessun tecnico come lui : Massimiliano Allegri è stato premiato dai colleghi con la Panchina d'oro per quanto fatto nella stagione passata: per lui è il quarto riconoscimento L'articolo Allegri conquista la quarta Panchina d’Oro: nessun tecnico come lui è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Massimiliano Allegri è stato premiato con la Panchina d’oro per il miglior allenatore del campionato italiano : Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus campione d’Italia in carica, è stato premiato oggi nel centro tecnico federale di Coverciano con la Panchina d’oro, il riconoscimento della FIGC e dell’Associazione di categoria assegnato tramite votazione dagli allenatori di Serie A al migliore

Panchina d'Oro ad Allegri : 'Ora questa benedetta Champions' : ROMA - Va a Massimiliano Allegri la Panchina d'Oro 2018. Il tecnico della Juventus si riconferma dopo il successo della scorsa stagione e ottiene il riconoscimento di miglior allenatore della Serie A ...

Serie A - panchina d’Oro ad Allegri : “Ringrazio tutti - ma soprattutto il mio staff” : Non finiscono i successi di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria che ha lanciato ancora la Juventus in campionato, il tecnico bianconero ha vinto la panchina d’oro, la quarta della sua carriera. Alle spalle dell’ex tecnico del Milan ci sono Sarri e Simone Inzaghi a pari merito. L’allenatore della Juventus ha commentato il premio ringraziando tutti: […] L'articolo Serie A, panchina d’Oro ad Allegri: ...

Juventus - Allegri non si fida del Milan : “stanno molto bene - Higuain sarà più che avvelenato” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus, puntando l’attenzione su Higuain “Mercoledì non è stato capito il momento della partita, ci siamo fatti prendere dall’emotività dopo l’1-1. Forse perché il pareggio poteva sembrare un’ingiustizia, ma comunque in quei momenti devi essere più lucido“. Spada/LaPresse L’allenatore della Juventus, ...

Milan-Juventus - sorride Allegri : riecco Bernardeschi e Douglas Costa : Milan-Juventus- Gattuso si dispera, Allegri sorride. E’ questo il diverso stato d’animo tra i due allenatori di Milan e Juventus a due giorni dalla super sfida di San Siro. Come detto, Gattuso dovrà fare i conti con diversi infortunati. Musacchio ko, tanta paura dopo lo scontro di ieri nel match contro il Betis, ma la […] L'articolo Milan-Juventus, sorride Allegri: riecco Bernardeschi e Douglas Costa proviene da Serie A News ...

Allarme Juventus - adesso Allegri ‘trema’ : la gara contro lo United ha confermato i dubbi sul tecnico - solo individualità e poco gioco possono non bastare in Europa : Allarme in casa Juventus. Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, si sono affrontate Juventus e Manchester United che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, vantaggio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo, poi finale di partita shock con il pareggio di Mata su punizione e l’autogol di Alex Sandro, si tratta della prima sconfitta in campionato per i bianconeri che si ...

Juventus-Manchester United bianconeri spreconi ma Allegri è ottimista : TORINO - Chiellini dice che 'ogni tanto ci mettiamo a scherzare col fuoco', e quindi è normale che, a forza di scherzare, ci si scotti. La sconfitta della Juve con il Manchester , per quanto ...

Juventus Manchester United - Allegri e Bonucci in conferenza stampa LIVE : LIVE 19:39 6 nov Domanda Sky ad Allegri: Come stanno gli infortunati? "Khedira sta bene, così come Matuidi e Mandzukic. Al momento nelle scelte è più avanti Khedira" 19:38 6 nov Domanda Sky ad Allegri:...

Vialli : 'Questa Juve più forte di quella del '96 - è la migliore d'Europa. Allegri? Il più bravo al mondo' : Ma per il resto questa ha una qualità superiore, solo per il fatto di poter schierare uno dei due migliori giocatori al mondo. E Allegri ha a disposizione due squadre vere. Lippi aveva un blocco di ...

Allegri-Ambra - ci siamo : la coppia verso le nozze a fine stagione : Massimiliano Allegri è uno degli allenatori più stimati e più forti in circolazione. Il tecnico della Juventus punta il suo quinto scudetto consecutivo con i bianconeri, che sarebbe l'ottavo di fila per la Vecchia Signora: un vero e proprio record che difficilmente sarà battuto ed eguagliato. Il vero obiettivo della Juventus, però, è conquistare la tanto agognata Champions League che manca da Torino da oltre 23 anni. La finale si disputerà il ...