Short track | Arianna Fontana verso il rientro | “Chiarita con la Federazione Io

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : Italia in crescita dopo Salt Lake City. Importante risultato della staffetta maschile - a Valcepina manca solo il podio : L’Italia lascia Salt Lake City con due quarti posti e molta fiducia per i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo. E’ stata una domenica che ha visto la squadra azzurra sfiorare il podio in due occasioni: prima Martina Valcepina nei 500 metri e poi la staffetta maschile, in una finale la cui importanza va oltre al risultato ottenuto. In questa analisi sulla tre giorni americana si riparte proprio dal piazzamento degli azzurri. Un ...

Short track - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : due quarti posti per Martina Valcepina nei 500 metri e la staffetta maschile nell’ultima giornata di gare : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Short track 2018 a Salt Lake City (Stati Uniti) è andata in archivio e l’ultima giornata riserva due buone notizie all’Italia. Nei 500 metri femminili l’attesa Martina Valcepina è quarta (42.889) nella Finale A. L’azzurra, dopo aver raggiunto l’atto conclusivo grazie ad un ripescaggio (penalità comminata alla russa Sofia Prosvirnova), ha lottato fino in fondo sfiorando la ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : brilla la staffetta maschile - gli azzurri sono in finale! : Seconda giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di Short track a Salt Lake City. Un sabato dove l’Italia festeggia il grande risultato ottenuto dalla staffetta maschile. Il quartetto composto da Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli ha conquistato l’accesso alla finale ed oggi si giocherà un piazzamento sul podio. Gli azzurri hanno chiuso al secondo posto dietro alla Cina e davanti alla Polonia ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : nella prima giornata a Salt Lake City brillano le staffette azzurre : prima giornata di gare a Salt Lake City, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo di Short Track. Nelle batterie è un’Italia che si eSalta soprattutto per le ottime prestazioni delle due staffette, che superano due quarti di finale davvero molto complicati e centrano la qualificazione alle semifinali. Sia al femminile che al maschile la squadra azzurra si è trovata a dover affrontare Corea del Sud e Giappone ed in entrambi i casi sono ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : Martina Valcepina a caccia della finale nei 500m a Salt Lake City : La Coppa del Mondo di Short Track resta in Nord America. Dopo l’esordio stagionale in Canada a Calgary, da venerdì 8 a domenica 10 Novembre si svolgerà la seconda tappa negli Stati Uniti d’America a Salt Lake City. In terra canadese al femminile si è assistito ad una straordinaria prestazione della squadra olandese con la doppietta di Suzanne Schulting (1000m e 1500m) e la vittoria di Lara Van Ruijven nella seconda prova dei 500m. ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia inizia con un buon passo - ma ora serve confermarsi : La Coppa del Mondo di Short track ha aperto i suoi battenti a Calgary. Nella tre giorni in terra canadese l’Italia ha sicuramente pagato l’assenza di Arianna Fontana in termine di podi, ma la squadra azzurra ha avuto comunque buone sensazioni in questo primo appuntamento dell’anno. C’è stata una conferma di Martina Valcepina nei suoi 500, indicazioni positive da alcune giovani e poi anche tra gli uomini Tommaso Dotti e ...

‘Italia - come stai?’ : ginnastica - finalmente i giovani! Bene il pattinaggio artistico - partenza lenta nello Short track : 5 anni dopo l’argento al corpo libero di Vanessa Ferrari, l’Italia è finalmente tornata sul podio ai Mondiali di ginnastica artistica grazie allo splendido bronzo agli anelli di Marco Lodadio. A 26 anni si è completato il salto di qualità di un ragazzo che da tempo aveva costruito un programma da vertice internazionale e con un coefficiente di difficoltà elevatissimo. A Doha, per la prima volta, il nativo di Frascati ha messo a posto ...

Short track - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Martina Valcepina vince la finale B dei 500 metri - buoni piazzamenti per le staffette italiane : Terza ed ultima giornata di gare sull’Olympic Oval di Calgary (Canada), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sul ghiaccio canadese, con particolare attenzione ai colori azzurri. C’erano particolari attese per Martina Valcepina, impegnata quest’oggi nella seconda prova dei 500 metri. La 26enne nativa di Sondalo ha ottenuto il successo della finale B su ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : Yuri Confortola e Cynthia Mascitto in finale B nei 1500 - eliminazione in semifinale per le staffette : Seconda giornata a Calgary per la prima prova della Coppa del Mondo di Short track. Un sabato che ha regalato meno emozioni e risultati positivi all’Italia rispetto alla giornata di ieri, con Cynthia Mascitto e Yuri Confortola che sono stati i migliori, conquistando la finale B entrambi nei 1500m. Nella distanza più lunga al femminile la vittoria è andata all’olandese Suzanne Schulting (2’28”423), che ha preceduto la ...