Sgombero Baobab | Salvini | presto a Roma altri 27 interventi

Sgombero Baobab - Gad Lerner attacca : "È modello di accoglienza" : ... su Twitter la mossa di Salvini: 'Lo Sgombero del centro #Baobab di #Roma, modello esemplare di accoglienza per #migranti e #italiani, è un ulteriore salto di qualità della politica repressiva che ha ...

Lo Sgombero del presidio Baobab a Roma : La polizia ha mandato via i circa 150 migranti e richiedenti asilo che si trovavano nel "presidio umanitario" vicino alla stazione Tiburtina

Le novità sull'omicidio Desirée e lo Sgombero del Baobab. Di cosa parlare a cena : L'Europa e il mondo non credono più ai numeri dell'economia italiana come rappresentati dal governo nei documenti di bilancio. Se una variabile dipendente come la crescita diventa oggetto di trattativa tra i vicepresidenti e il ministro dell'Economia fino a dover far fare al buon Giovanni Tria quell

Giannini : Roma inizia a fare sul serio - grazie Salvini per Sgombero Baobab : Roma – “Un plauso al nostro ministro degli Interni, Matteo Salvini, per aver promesso e poi mantenuto lo sgombero del presidio Baobab a Roma. A Roma si inizia a fare sul serio. In questa citta’ per troppo anni dimenticata dalla sinistra, grazie alla Lega sta rinascendo la legalita’, l’ordine e la pulizia. Non saranno piu’ tollerate zone franche come quella dove ha perso la vita la sfortunata Desire’e, ...

Sgombero Baobab - gli effetti collaterali della politica di Salvini : Ci risiamo. Per la ventiduesima volta da quando è nato, tre anni fa, il presidio umanitario di Baobab Experience a Roma è sotto Sgombero. Questa mattina un esercito di blindati, ruspe e pullman si è presentato davanti alla sua sede di piazzale Maslax, zona Tiburtina. Delle circa 200 persone presenti nel centro, una buona parte è stata portata in commissariato per il fotosegnalamento, mentre con gli altri mezzi si sta provvedendo a bonificare ...

Roma - Sgombero del presidio Baobab : "Risolvono con la ruspa il problema migranti" : Gli agenti hanno rimosso le tende mentre l'area sarà bonificata nelle prossime ore. Il centro sociale attacca: "Il Campidoglio a 5 Stelle non è diverso né dai precedenti né dalla Lega". Salvini: "Stop illegalità".

Sgombero Baobab - volontari : era nell'aria. E' gente impaurita : Roma,, askanews, - "Sono arrivati alle sette e un quarto di mattina, era nell'aria ma in realtà noi avevamo un accordo con il Comune che si era impegnato a ricollocare le persone accolte e parlava di ...

Sgombero Baobab - Andrea Costa : spiace che il Comune non sia qui : Roma, 13 nov., askanews, - "Stamattina alle 7:20 si sono presentati polizia e carabinieri al campo per effettuare il 22esimo Sgombero di Baobab Experience": lo spiega da piazzale Maslax dietro la ...

Roma - in corso Sgombero del presidio Baobab"Risolvono con la ruspa il problema migranti" : Gli agenti stanno controllando e allontanando duecento migranti: al temine delle operazioni verranno rimosse le tende e l'area sarà bonificata. L'associazione attacca: "Il Campidoglio a 5 Stelle non è diverso né dai precedenti né dalla Lega". Salvini: "Stop illegalità".

Scatta lo Sgombero del centro Baobab. Salvini 'L'avevamo promesso' : L'ordine di sgombero è arrivato. All'alba - racconta Repubblica - la polizia si è presentata, con i blindati, al Baobab, la tendopoli allestita dai volontari di Baobab Experience dietro la Stazione ...

'Le ruspe contro i poveri' - il centro Baobab dopo lo Sgombero dei migranti - : Roma, 13 nov., askanews, - 'Le questioni sociali, a Roma, si risolvono così: polizia e ruspa. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti,né dalla Lega. Una vergogna infinita per questa ...

Migranti : Sgombero presidio Baobab a Roma : ANSA, - Roma, 13 NOV - E' in corso lo sgombero del presidio umanitario di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. Secondo quanto si è appreso, all'interno della tendopoli ...