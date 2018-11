Sgomberato presidio Baobab a Roma con 200 migranti Arriva anche la ruspa

huffingtonpost

: RT @ilmessaggeroit: Roma, sgomberato presidio #baobab sulla #tiburtina: nella tendopoli 200 migranti - hele_fr : RT @ilmessaggeroit: Roma, sgomberato presidio #baobab sulla #tiburtina: nella tendopoli 200 migranti - ilmessaggeroit : Roma, sgomberato presidio #baobab sulla #tiburtina: nella tendopoli 200 migranti - RRmpinero : RT @HuffPostItalia: Sgomberato presidio Baobab a Roma, presenti 200 migranti nella tendopoli -

(Di martedì 13 novembre 2018) La stagione degli sgomberi, inaugurata in estate subito dopo la circolare firmata dal ministro dell'interno Matteo Salvini, sta per ripartire. Dopo il Camping River e lo stabile fatiscente di via Costi, sgomberati tra la fine di luglio e gli inizi di settembre, tocca a piazzale Maslax, l'area di proprietà di Ferrovie dello Stato, alle spalle della stazione Tiburtina, che ospita il campo di accoglienza informale per iin transito presidiato dall'associazioneExperience. Le forze dell'ordine sonote in stamattina. Non a sorpresa, perché in un post pubblicato mercoledì scorso sulla pagina Facebook dell'associazione, lo sgombero era dato per "ormai imminente".All'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200. Sono in corso le identificazioni e isprovvisti di documenti vengono portati all'ufficio immigrazione per il ...