Sentenza storica a Genova Sì a bimba con due mamme

Storica Sentenza contro la 'Ndrangheta del Nord : il padre di Iaquinta va in carcere : Tra questi, anche Giuseppe Iaquinta, padre di Vincenzo, calciatore ex Juventus e della Nazionale Campione del Mondo, per il quale si sono spalancate le porte del carcere di Reggio Emilia: l'...

Milano - a figlia di due padri Tribunale riconosce il papà non biologico nell'atto di nascita - A Tgcom24 : 'Sentenza storica' : riconoscere alla minore due genitori dello stesso sesso "non viola alcun principio fondamentale", ma anzi è "superiore interesse della minore" garantirle i "diritti alla bigenitorialità ". Lo ha ...

Pechino - Sentenza storica : 15 anni di carcere ai pm cinesi che torturarono un imprenditore accusato di frode : Si è chiuso con una condanna record a 15 anni di carcere il caso di Stephen Lau Hei-wing, imprenditore di Hong Kong morto dopo essere stato torturato dai pm cinesi che lo avevano preso in custodia per una sospetta frode. La sentenza, rilasciata martedì dal tribunale intermedio N°1 di Tianjin supera le aspettative delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani. I nove responsabili, quasi tutti della prefettura di Yanbian, provincia ...

Internet - Sentenza storica : 9 mesi per recensioni false su TripAdvisor : Le recensioni false sono reato. Lo ha stabilito il tribunale penale di Lecce, con una sentenza storica.Il caso riguarda la vendita di alcuni pacchetti di giudizi falsi a hotel e ristoranti italiani, da parte di PromoSalento. Il proprietario è stato condannato a 9 mesi di carcere e al pagamento di 8mila euro, per spese e danni. Sembra che ad aiutare le indagini sia stato TripAdvisor, il portale di recensioni, costituitasi parte civile nel ...

Sarti : Sentenza storica che certifica tolleranza criminalità da vecchia politica : Roma – “Riconosciuta l’aggravante mafiosa per Buzzi e Carminati, la cupola del sistema delle cooperative romane: si tratta di una sentenza storica che certifica l’esistenza di una organizzazione criminale tollerata dalla vecchia politica capitolina. Bene ha fatto il Comune ad approvare lo scorso giugno il regolamento sui beni confiscati, l’unico modo efficace per colpire le mafie e le loro ...