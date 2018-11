Semestre di presidenza Ue | la Romania non se la sente | Non siamo pronti

huffingtonpost

(Di martedì 13 novembre 2018) Inla difficile coabitazione tra presidente conservatore e governo socialdemocratico, alla base di instabilità e continui dissidi politici, rischia ora di condizionare pesantemente ladi turno semestrale dell'Unione europea che il Paese balcanico assumerà tra un mese e mezzo, dal primo gennaio prossimo. Dopo le dimissioni sabato scorso del ministro incaricato dei preparativi per ilUe, oggi il presidente Klaus Iohannis è uscito allo scoperto affermando che lanon è pronta per laeuropea, e chiedendo apertamente le dimissioni del governo guidato dalla premier Viorica Dancila."Nonassolutamente preparati ad assumere ladel Consiglio europeo", ha detto Iohannis in una conferenza stampa. "La situazione - ha aggiunto - è andata fuori controllo ed è uscita dai binari", per questo a suo ...