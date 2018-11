Se Ambra Angiolini è pronta a dire «sì» per la prima volta a Max Allegri

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri : matrimonio in vista? : Il fan su Instagram chiedono, e Gabriele Parpiglia risponde: volevate qualche anticipazione sul numero di Chi? Eccovela servita su un piatto d’argento: nelle stories prima e sul profilo poi, il giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica uno scatto tratto dal numero che vedremo in edicola mercoledì 14 novembre, dove si vedono il manager sportivo e l’attrice per mano (lei con i capelli di un rosso più che ...

Nozze in vista per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri : Secondo il settimanale Chi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sarebbe arrivato il momento del fatidico sì. L'allenatore della Juventus e l'attrice romana starebbero fissando i preparativi per sposarsi a giugno 2019. Chi rivela che la coppia è stata sorpresa in un negozio dove il tecnico toscano ha regalato all'ex stella di Non è la Rai un orologio. Sarebbero già pronte le partecipazioni e la lista degli ...

Ambra Angiolini : "Non siamo le appendici di nessuno. Noi donne siamo tante cose - non solo 'mogli di' o 'fidanzate di'" : "Fidanzata, single o Ambra?": Ambra Angiolini non ha dubbi su quale casella spuntare, ovvero quella con scritto il suo nome. L'attrice e volto noto della tv, in un'intervista alla Stampa, ha spiegato perché ha deciso di pubblicare sui social proprio l'immagine dei classici quadratini che si facevano da piccoli e di scegliere se stessa. "Ho scelto Ambra perché ognuno ha il suo modo di stare al mondo, io ho il mio e non volevo ...

Il silenzio dell’acqua - la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti : anticipazioni trama : Dopo tredici settimane di riprese, si è chiuso il set de Il silenzio dell’acqua, una serie co-prodotta da RTI e Velafilm che inizialmente si pensava potesse intitolarsi Un bel posto per morire, diretta da Pier Belloni, che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. I due attori hanno documentato anche parte dei lavori attraverso dei post sui rispettivi profili Instagram: la Angiolini ha postato diversi momenti di backstage così come ...

