Sci alpino | assorbita la contusione al ginocchio destro | Laura Pirovano convocata per il

Sci alpino - Italia della velocità in Colorado per allenamenti. Azzurri di slalom a Levi per la Coppa del Mondo : Prosegue la trasferta nordamericana per l’Italia femminile di Coppa del Mondo. Il gruppo delle velociste si trova a Copper Mountain (USA) dove può beneficiare di temperature invernali (già -25 °C) e dove si può allenare nel miglior modo possibile, in questi giorni le azzurre sono state impegnate in gigante nella parte alta della pista. Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Johanna Schnarf, Nadia Fanchini, Elena Fanchini, ...

Sci alpino - confermata la tappa di Lake Louise : in pista sabato 24 e domenica 25 novembre : Confermato l’appuntamento di Cdm maschile a Lake Louise, il circuito ricorda Poisson a un anno dalla scomparsa La Federazione Internazionale dello Sci ha confermato l’appuntamento con la Coppa del mondo in programma a Lake Louise sabato 24 e domenica 25 novembre con discesa e supergigante. L’ultimo controllo effettuato ha infatti dato riscontro positivo, le temperature si sono abbassate e i cannoni sono potuti entrare ...

Sci alpino - Slalom Levi 2018 : le date e gli orari del fine settimana. La programmazione tv : Dopo il classico antipasto stagionale in quel di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino riparte questo fine settimana e lo fa da Levi in Finlandia, dove sono in programma due Slalom. Sabato tocca alle donne, mentre domenica spazio agli uomini, che faranno il loro esordio visto che in Austria non hanno gareggiato a causa del maltempo. Da una parte Mikaela Shiffrin e dall’altra Marcel Hirscher. Sono loro due i grandi favoriti per la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : gli slalomisti dell’Italia ai raggi X. Una squadra di veterani in cerca di forze fresche : Dopo il classico antipasto stagionale in quel di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino riparte questo fine settimana e lo fa da Levi, dove sono in programma due slalom. Nella giornata di domenica toccherà agli uomini e la squadra azzurra si presenta con grandi motivazioni alla gara finlandese, anche perchè c’è subito da cancellare una stagione passata con pochi risultati positivi e con gli azzurri mai sul podio. Un settore quello dello ...

Sci alpino - gli infortuni sono ormai alle spalle : Vivien Insam e Karoline Pichler lavorano per tornare in forma : Vivien Insam e Karoline Pichler in Val Senales, le azzurre si allenano per tornare al top della forma Vivien Insam e Karoline Pichler proseguono la loro preparazione per tornare gradualmente al top della forma dopo i gravi infortuni subiti. Così, mentre le compagne di squadra andranno a Levi per partecipare al primo slalom della stagione di Coppa del mondo, le due atlete saranno in Val Senales, dove sono state convocate dal capo allenatore ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2018 : programma - orari e tv degli slalom : Finalmente si torna in pista! Dopo la lunga, e consueta, pausa dopo l’antipasto del fine settimana (dimezzato per colpa del maltempo) di Soelden, il Circo bianco si riallaccia gli scarponi e rimette gli sci ai piedi per la seconda tappa stagionale. Dall’Austria ci si sposta molto più a nord, per andare a Levi, in Finlandia, per disputare i primi due slalom speciali della stagione. Si inizierà nella giornata di sabato con la prova ...

Sci alpino : i gigantisti italiani si radunano in Val Senales. Presenti Borsotti e Tonetti : La squadra italiana di gigante maschile è pronta per tornare a tornare in pista e la Val Senales è l’ormai tradizionale sede in cui prepararsi ai prossimi impegni di Coppa del Mondo: la scadenza è quella del 2 dicembre sulle nevi di Beaver Creek, negli Stati Uniti. Sono Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer e Roberto Nani che lunedì 12 novembre si ritroveranno per lavorare in vista della gara americana. ...

Sci alpino - le atlete del team di discipline tecniche di Coppa Europa in raduno in Val Senales : Coppa Europa, le ragazze delle discipline tecniche restano in Val Senales: si aggrega anche Lucrezia Lorenzi Lara Della Mea, Elena Sandulli, Luisa Bertani, Martina Perruchon, Marta Rossetti, Carlotta Saracco e Celina Haller restano in Val Senales fino a mercoledì 14 novembre con il tecnico responsabile Heini Pfitscher, che sarà raggiunto sabato 10 anche dal coordinatore Alexander Prosch. Le sette atlete che fanno parte del team discipline ...

Sci alpino - le azzurre della velocità raggiungono Brignone e compagne a Copper Mountain : Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia si stanno allenando a Copper Mountain (USA) da un paio di giorni e nelle prossime ore verranno affiancate dalle azzurre della velocità che rimarranno in Colorado fino a domenica 25 novembre. Johanna Schnarf, Nadia Fanchini, Elena Fanchini, Nicol Delago e Anna Hofer, oltre al terzetto già nominato, avranno a disposizione quasi due settimane di allenamento che serviranno a rifinire la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2018 : i convocati dell’Italia. Presenti Vinatzer e Bacher - assente Razzoli. Tra le donne c’è Marta Bassino : Il conto alla rovescia per il primo atto della Coppa del Mondo 2018-2019 dello slalom speciale di sci alpino sta per terminare. Il 17 e il 18 novembre a Levi (Finlandia) la compagine italiana è attesa ad una stagione di rilancio dopo i riscontri non esaltanti dell’ultimo periodo. Sulla pista “Black Levi” a rappresentare la compagine femminile (il 17 novembre, prima manche alle ore 10.15 e seconda alle 13.15) saranno Chiara ...