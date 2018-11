Scherma | Coppa del Mondo 2018-2019 | la stagione della sciabola maschile Eli Dershwitz

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia va sul podio in tre armi - ma il weekend non è stato tutto positivo : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma è cominciata nel fine settimana appena trascorso e l’Italia ha recitato immediatamente un ruolo da protagonista. Tre le armi in gara nel weekend e in ognuna c’è stato almeno un podio azzurro. E’ mancata la vittoria, ma comunque non tutto è andato per il meglio, con qualche delusione e una preoccupazione futura su una squadra. Il fioretto maschile ha regalato all’Italia due podi: il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : fiorettisti secondi a Bonn. Spadiste settime a Tallinn : Gli Stati Uniti si confermano imbattibili in Coppa del Mondo e si prendono la loro vendetta contro l’Italia. Gli americani, dopo aver dominato tutta la scorsa stagione, avevano perso ai Mondiali di Wuxi proprio con gli azzurri, ma oggi all’esordio stagionale in quel di Bonn gli USA hanno subito ribadito le gerarchie, imponendosi in finale con il punteggio di 45-32. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : fiorettisti secondi a Bonn. Spadiste settime a Tallinn : Gli Stati Uniti si confermano imbattibili in Coppa del Mondo e si prendono la loro vendetta contro l’Italia. Gli americani, dopo aver dominato tutta la scorsa stagione, avevano perso ai Mondiali di Wuxi proprio con gli azzurri, ma oggi all’esordio stagione in quel di Bonn gli USA hanno subito ribadito le gerarchie, imponendosi in finale con il punteggio di 45-32. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio ...

Scherma - Bebe Vio trascina le azzurre alla vittoria della Coppa del Mondo : La squadra, campione del Mondo in carica e fresca vincitrice del titolo europeo 2018, si conferma ai vertici grazie al successo giunto in finale contro l'Ungheria col punteggio di 45-33. Il cammino ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo di fioretto a squadre : Bebe Vio trascina l'Italia alla vittoria : "Non mi sono mai divertita così tanto". Dopo aver trascinato l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo di fioretto a squadre , Bebe Vio dichiara ancora una volta il suo amore per la Scherma. A Tbilisi la fiorettista veneziana, già con in tasca il suo quarto Mondiale in singolo, si è presa ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia della sciabola sale sul podio - Vecchi e compagne terze a Orleans : L’Italia sale sul terzo gradino del podio a Orleans (Francia) dove si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sciabola femminile. La nostra Nazionale ha conquistato un ottimo risultato nella prova a squadre, il quartetto azzurro riparte nel migliore dei podi e inizia la stagione con un risultato molto importante che certifica la qualità delle azzurre guidate dal CT Giovanni Sirovich. Irene Vecchi, Rossella Gregorio, ...

Scherma - Italia show in Coppa del Mondo! Bebe Vio rimonta da 31-40 contro la Cina - trionfo azzurro a Tblisi : L'Italia della Scherma paralimpica sa solo vincere : le azzurre del fioretto hanno trionfato a Tblisi , Georgia, dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo valida per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La strepitosa Bebe Vio, la capitana Loredana Trigilia e Andrea Mogos hanno fatto festa al termine di una giornata davvero ...

Scherma Paralimpica - Bebe Vio regala la coppa del mondo all'Italia : Una nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della Scherma Paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della coppa del mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella...

Scherma - Italia show in Coppa del Mondo! Bebe Vio rimonta da 31-40 contro la Cina - trionfo azzurro a Tblisi : L’Italia della Scherma paralimpica sa solo vincere: le azzurre del fioretto hanno trionfato a Tblisi (Georgia) dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo valida per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La strepitosa Bebe Vio, la capitana Loredana Trigilia e Andrea Mogos hanno fatto festa al termine di una giornata davvero incredibile: il nostro terzetto ha saltato i quarti di finale in quanto testa di serie numero 1, ...

Scherma Paralimpica - Bebe Vio regala la coppa del mondo all'Italia : 'Mi sono divertita tanto' : Bebe Vio racconta così, all'agenzia Ansa, la sua nuova impresa, le 14 stoccate nell'assalto finale della semifinale con la Cina che ha trascinato l'Italia alla finale di coppa del mondo di Scherma ...

Scherma : Bebe Vio trascina l'Italia che vince la Coppa del Mondo : ... trascinandola sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica. Il suo talento è immenso quanto la sua volontà, la sua voglia di vincere e divertirsi praticando il suo ...

Scherma – Coppa del Mondo di Tblisi 2018 : Bebe Vio - Triglia e Mogos sono d’oro : La Scherma paralimica regala grandi soddisfazioni all’Italia: dopo la vittoria di Bebe Vio nella gara individuale a Tblisi, anche nella gara a squadre la schermitrice è d’oro Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andrea Mogos conquistano la gara a squadre della Coppa del Mondo di Tblisi 2018 con la vittoria in finale sull’Ungheria. Le azzurre della Scherma paralimpica dopo aver sconfitto in semifinale la Cina, con una rimonta da ...

Scherma - Bebe Vio trascina l'Italia alla conquista della coppa del mondo : Il successo vale l'aritmetica certezza della conquista della coppa del mondo 2018 di specialità. In finale, Bebe Vio, con il punteggio di 15-5 ha battuto la russa Irina Mishurova sua 'consueta' ...

Scherma - Coppa del Mondo Orleans 2018 : Rossella Gregorio si ferma ai quarti di finale - Arianna Errigo out ai sedicesimi : Se lo scorso anno era stata doppietta, questa volta le sciabolatrici azzurre chiudono giù dal podio nella prima tappa di Coppa del Mondo ad Orleans (Francia). La migliore è stata Rossella Gregorio, che si è fermata nei quarti di finale e non è riuscita a confermare la vittoria di 12 mesi fa. La campana è stata sconfitta, infatti, all’ultima stoccata dalla greca Despina Georgiadou per 15-14. Sempre l’ellenica aveva eliminato nei sedicesimi ...