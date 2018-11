Scegliere il trattamento spa in base al segno zodiacale

vanityfair

(Di martedì 13 novembre 2018) ARIETE - PULIZIA VISOTORO - MASSAGGIO SNELLENTEGEMELLI - MASSAGGIO ANTI INSONNIACANCRO - MASSAGGIO RELAXVERGINE - SCRUB CORPOLEONE - MASSAGGIO AL CUOIO CAPELLUTOBILANCIA - MASSAGGIO VISO LIFTANTESCORPIONE - MASSAGGIO SPORTIVOSAGITTARIO - MASSAGGIO ORIENTALECAPRICORNO - MASSAGGIO ENERGETICOACQUARIO - MASSAGGIO AROMATERAPICOPESCI - RIFLESSOLOGIA AI PIEDIPiove, fa freddo, è umido, viene buio presto. Insomma, è decisamente arrivato l’autunno. E, puntualmente, arriva il desiderio di prenotare una giornata o un weekend in spa, per farsi coccolare e non pensare a nulla se non a rilassarsi. Ma quale? Oggi i menu proposti dalle spa sono davvero infiniti: c’è da perdersi tra le proposte di massaggi viso e corpo, rituali occidentali, orientali, semi-medicali, e chi più ne ha e più ne metta.LEGGI ANCHE Benessere secondo gli astri E così abbiamo avuto un’idea: ...