SBK 2019 Ducati V4R al debutto nei test ad Aragon

SBK 2019 - ecco il calendario : Tredici round in programma anche per la stagione 2019. Si parte a fine febbraio , 22-24, con l'appuntamento classico nella spettacolare Phillip Island , Australia, per poi passare a metà marzo in ...

SBK 2019. Una Yamaha per Melandri nel mondiale superbike 2019 : Il 2019 sarà il primo anno nel WorldSBK per Sandro Cortese, ma è il campione WorldSSP in carica ed ex Campione del Mondo Moto3, quindi mi aspetto che si adatti velocemente alla nostra Yamaha YZF-R1. ...

SBK – Nessun addio! Marco Melandri sarà un pilota Yamaha nel 2019 : Marco Melandri non dice addio alle corse: firmato un accordo con la Yamaha per il campionato di Superbike 2019 Fino a qualche settimana fa si pensava che Marco Melandri potesse dire addio alle corse, invece, oggi, è arrivata la comunicazione della Yamaha che ha annunciato che il pilota italiano correrà col team di Iwata nel campionato mondiale di Superbike. “Yamaha Motor Europe è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo ...

SBK – Dal 21 al 23 giugno 2019 il Gp di Misano : via alle prevendite con un importante sconto : Riviera di Rimini Round WorldSbk dal 21 al 23 giugno 2019. Via alle prevendite con lo sconto del 40% solo fino all’11 novembre a EICMA Un grande contenitore di passione come EICMA ospita anche il conto alla rovescia verso il Riviera di Rimini Round del WorldSBK. Dal 21 al 23 giugno tornerà a Misano World Circuit il grande spettacolo del mondiale per derivate, che a Misano quest’anno taglierà il traguardo prestigioso delle 55 corse. ...

SBK 2019. Il calendario dei test invernali della Superbike 2019 : La stagione 2019 del World Superbike avrà inizio con la sessione di test invernali, non ufficiali, che si terranno al MotorLand di Aragon il 14 e il 15 novembre 2018 . Chaz Davies porterà al debutto ...

SBK 2019. Honda rilancia in Superbike per il 2019 : Un altro tassello va a comporre il mosaico della stagione 2019 del World Superbike . Dopo BMW che ha annunciato i programmi con il team SMR e i piloti Sykes e Reitenberger in sella alla nuovissima ...

SBK 2019. Ecco la Panigale V4R - l'arma Ducati per fermare la Kawasaki e Rea : La Panigale V4 R raccoglie la sfida dalla precedente e bellissima bicilindrica di Borgo Panigale che nulla ha potuto contro le "verdone" di Akashi, che per essere battute richiedevano veramente una ...