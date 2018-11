San Silvestro | i biglietti per il teatro

Teatro : l'Alessandrino parte con Pannofino - a San Silvestro il musical 'Happy Heels Tacchi Allegri' : Contemporaneamente, però, è possibile fare nuovi abbonamenti o acquistare biglietti per i singoli spettacoli alla cassa del l'Alessandrino , aperta in settimana , escluso mercoledì, dalle 18 alle 22 e ...

Pescara - un montone in giro per San Silvestro : ...il nucleo di intervento della Polizia Municipale perché ha agito anche per competenze che non gli sono espressamente riconosciute " così l'assessore a Polizia Municipale e Tutela del Mondo Animale ...