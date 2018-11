Samsung Galaxy S10 potrebbe montaere l’Infinity-O Display nella sua variante più economica

Samsung Galaxy A9 (2018) - lo smartphone da quattro fotocamere posteriori - disponibile in Italia a 629 euro : Samsung Galaxy A9 (2018), lo smartphone da quattro fotocamere posteriori, è disponibile in Italia al prezzo di 629 euro (per il momento solo da MediaWorld) L'articolo Samsung Galaxy A9 (2018), lo smartphone da quattro fotocamere posteriori, disponibile in Italia a 629 euro proviene da TuttoAndroid.

Nuove “conferme” per Samsung Galaxy S10 tra display - software e sensori : Secondo Evan Blass (@evleaks), Samsung Galaxy S10 sarà dotato di un display Infinity-O con un foro per la fotocamera anteriore, di un sensore di impronte ultrasonico integrato nel display, di tre fotocamere posteriori e della Samsung One UI. L'articolo Nuove “conferme” per Samsung Galaxy S10 tra display, software e sensori proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 - S8+ e Note 8 pizzicati con Android 9 Pie a bordo : Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 sono stati avvistati per la certificazione presso la Wi-Fi Alliance con Android 9 Pie a bordo. Passi avanti per l'arrivo dell'ultima versione del robottino, anche se c'è ancora parecchio da attendere. L'articolo Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 pizzicati con Android 9 Pie a bordo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ in Cina nella colorazione a gradiente Ice Blue : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ sono ufficialmente disponibili, per il momento solo in Cina, nella nuova colorazione a gradiente denominata Ice Blue. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ in Cina nella colorazione a gradiente Ice Blue proviene da TuttoAndroid.

Ancora più fantastico il Samsung Galaxy Note 9 : utilizzo SPen ampliato a breve : Buone notizie quelle che piovono oggi principalmente per il Samsung Galaxy Note 9, e per tutti quelli che hanno deciso o sono sul punto di decidere di portarsene a casa un esemplare. Quello che stiamo per raccontarvi, e che immaginiamo vi farà molto piacere, riguarda la SPen, ovvero il pennino che scandisce la serie in questione fin dal primo giorno del suo debutto, e che l'ha resa celebre presso il pubblico. Come annunciato dai portavoce del ...

Galaxy F - il pieghevole di Samsung ha un prezzo e una data di uscita : Il primo prodotto davvero "foldable" di un grande produttore arriverà a marzo e costerà circa 1.800 dollari. Nel 2019 un milione di pezzi in consegna

Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe utilizzare un display Infinity-O piatto : Samsung potrebbe utilizzare uno schermo di tipo Infinity-O, senza curvature ai bordi, per il suo Galaxy S10 Lite, il più economico dei nuovi flagship. L'articolo Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe utilizzare un display Infinity-O piatto proviene da TuttoAndroid.

Più che deludente la patch di novembre per Samsung Galaxy S9 : in arrivo in Italia - primi dettagli : Ci sono i primissimi dettagli riguardanti la distribuzione effettiva della patch di novembre per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand qui in Italia. Le prime segnalazioni si sono avute già nella giornata di ieri, mentre il tutto pare si stia concretizzando effettivamente oggi 13 novembre. Qual è il primo bilancio che possiamo tracciare sotto questo punto di vista? Dopo le buone notizie riguardanti la certificazione ...

Samsung Galaxy F immaginato in un concept video a 360 gradi : Il Samsung Galaxy F sta stuzzicando la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori. Scopriamo insieme come potrebbe essere L'articolo Samsung Galaxy F immaginato in un concept video a 360 gradi proviene da TuttoAndroid.

Una pioggia di Samsung Galaxy riceve la certificazione WiFi per Android Pie il 13 novembre : Il discorso relativo alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per i principali Samsung Galaxy presenti sul mercato va scisso necessariamente in due tronconi. Da un lato abbiamo l'upgrade nella sua versione definitiva, la cui distribuzione salvo grosse sorprese dovrebbe scattare solo nelle prime settimane del 2019 (anche per modelli più evoluti dal punto di vista hardware, come nel caso del Samsung Galaxy S9), mentre dall'altro c'è ...

Il design del Samsung Galaxy S10 Lite solo con Infinity O display e piatto? : Si inizia a parlare sempre di più del Samsung Galaxy S10 Lite, ossia del modello base della prossima serie del top di gamma, quello più economico e con specifiche tecniche meno strabilianti di quelle del Galaxy S10 e S10 Plus. Ebbene, questo esemplare potrebbe davvero stupire ben poco per il suo design ma forse il compromesso sarà più che giusto per mantenere il prezzo del device alla portata di tante tasche. Nello scorso weekend abbiamo ...

Tutto pronto per la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy : supporto One UI su Samsung Members : Ci siamo quasi: Android 9 Pie su Samsung Galaxy, insieme naturalmente all'interfeccia One UI sempre in versione beta, è pronto al suo lancio o almeno ci sono le necessarie condizioni tecniche per l'avvio della distribuzione. La fondamentale applicazione Samsung Members è stata infatti appena aggiornata per accogliere il nuovo sistema operativo insieme alla personalizzazione software del produttore: un passo propedeutico e pure atteso da qualche ...

Samsung Galaxy F : lo smartphone con Infinity Flex Display costerà circa 1.800 euro : Sicuramente Samsung ha fatto molto discutere in questi giorni dopo la presentazione alla SDC 2018 del suo smartphone flessibile, che si chiamerà Samsung Galaxy F. La casa coreana ha già cominciato la produzione degli Infinity leggi di più...

Samsung Galaxy S8 e Note 8 riceveranno la nuova Samsung One UI - secondo SamMobile : Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 riceveranno la nuova interfaccia Samsung One UI con l'aggiornamento ad Android 9 Pie, esattamente con i modelli successivi. L'articolo Samsung Galaxy S8 e Note 8 riceveranno la nuova Samsung One UI, secondo SamMobile proviene da TuttoAndroid.