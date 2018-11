Samsung Galaxy F immaginato in un concept video a 360 gradi

Una pioggia di Samsung Galaxy riceve la certificazione WiFi per Android Pie il 13 novembre : Il discorso relativo alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per i principali Samsung Galaxy presenti sul mercato va scisso necessariamente in due tronconi. Da un lato abbiamo l'upgrade nella sua versione definitiva, la cui distribuzione salvo grosse sorprese dovrebbe scattare solo nelle prime settimane del 2019 (anche per modelli più evoluti dal punto di vista hardware, come nel caso del Samsung Galaxy S9), mentre dall'altro c'è ...

Il design del Samsung Galaxy S10 Lite solo con Infinity O display e piatto? : Si inizia a parlare sempre di più del Samsung Galaxy S10 Lite, ossia del modello base della prossima serie del top di gamma, quello più economico e con specifiche tecniche meno strabilianti di quelle del Galaxy S10 e S10 Plus. Ebbene, questo esemplare potrebbe davvero stupire ben poco per il suo design ma forse il compromesso sarà più che giusto per mantenere il prezzo del device alla portata di tante tasche. Nello scorso weekend abbiamo ...

Tutto pronto per la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy : supporto One UI su Samsung Members : Ci siamo quasi: Android 9 Pie su Samsung Galaxy, insieme naturalmente all'interfeccia One UI sempre in versione beta, è pronto al suo lancio o almeno ci sono le necessarie condizioni tecniche per l'avvio della distribuzione. La fondamentale applicazione Samsung Members è stata infatti appena aggiornata per accogliere il nuovo sistema operativo insieme alla personalizzazione software del produttore: un passo propedeutico e pure atteso da qualche ...

Samsung Galaxy F : lo smartphone con Infinity Flex Display costerà circa 1.800 euro : Sicuramente Samsung ha fatto molto discutere in questi giorni dopo la presentazione alla SDC 2018 del suo smartphone flessibile, che si chiamerà Samsung Galaxy F. La casa coreana ha già cominciato la produzione degli Infinity leggi di più...

Samsung Galaxy S8 e Note 8 riceveranno la nuova Samsung One UI - secondo SamMobile : Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 riceveranno la nuova interfaccia Samsung One UI con l'aggiornamento ad Android 9 Pie, esattamente con i modelli successivi. L'articolo Samsung Galaxy S8 e Note 8 riceveranno la nuova Samsung One UI, secondo SamMobile proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe guadagnare mAh con una fotocamera orizzontale : Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S10 e S10+ potrebbero contare su una fotocamera posteriore orizzontale, in modo da lasciare spazio a una batteria più capiente. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe guadagnare mAh con una fotocamera orizzontale proviene da TuttoAndroid.

Galaxy F(oldable) : uscita e prezzo dello smartphone pieghevole Samsung : Alla conferenza per gli sviluppatori, Samsung ha presentato il display pieghevole su un prototipo di smartphone che non ha ancora un nome definitivo, per ora è noto come Galaxy F dove la effe sta per foldable cioè pieghevole. Galaxy F: di nicchia e costoso A parte alcune caratteristiche del display non si sa ancora nulla sulle specifiche dello smartphone oltre l’adozione della nuova interfaccia, la One UI che dovrebbe arrivare anche sui ...

Samsung Galaxy J4 Core : il nuovo smartphone con Android Go sta per arrivare : Android Go è un progetto di Google che permette di avere una versione alleggerita di Android in grado di girare bene anche su smartphone con caratteristiche molto basilari. Samsung ha già in listino uno smartphone leggi di più...

Ecco come fare screenshot su Samsung Galaxy A7 2018 : Catturare un screenshot su Samsung Galaxy A7 2018 in modo veloce Ecco la guida passo passo per acquisire velocemente uno screenshot su telefono Android

Pallavolo – Supercoppa Samsung Galaxy A : l’Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: l’Imoco Volley Conegliano trionfa davanti ai 4000 del PalaVerde, 3-1 alla Igor Gorgonzola Novara. Fabris MVP, per le pantere è il bis dopo il successo del 2016 L’Imoco Volley Conegliano conquista la Supercoppa Samsung Galaxy A 2018, superando per 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai 4000 spettatori del PalaVerde. Le pantere di Daniele Santarelli vendicano la sconfitta patita un anno fa al ...

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) si aggiorna ad Android 8.0 Oreo anche in Europa : A distanza di una settimana dal suo rilascio per i Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) di Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti, Oreo arriva sui modelli europei L'articolo Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) si aggiorna ad Android 8.0 Oreo anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Samsung introdurrà le notch nei display Infinity - ma non per Galaxy S10 : Dopo aver presentato lo schermo pieghevole Infinity Flex del Galaxy F durante keynote a SDC18, Samsung ha rivelato una serie di display che presto faranno parte della famiglia Infinity. Questi sono Infinity U, Infinity V, Infinity O leggi di più...