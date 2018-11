Salvini | spero in una lunga squalifica per Higuain

Milan - Salvini durissimo su Higuain : “Indegno - spero in una squalifica lunga” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda dell’espulsione di Gonzalo Higuain: “Mi sono vergognato da Milanista del comportamento del nostro centravanti, Gonzalo Higuain: é stato indegno. L’esempio arriva dall’alto: se a casa i ragazzini vedono che puoi andare faccia a faccia con l’arbitro, tu campione che guadagni tanti soldi, allora tutti sentono di poter ...

Draghi : “Spero in accordo Italia-Ue su manovra”. Salvini replica : “Solo su nostre posizioni” : Il presidente della Bce, Mario Draghi, spera che si possa trovare un accordo tra il governo italiano e la Commissione europea sulla legge di bilancio e si dice fiducioso che il dialogo possa risolvere la situazione. replica il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: "Anche io sono per un accordo, ma sulle nostre posizioni".Continua a leggere

Salvini - spero Lucano assolto - non martire : ANSA, - MILANO, 22 OTT - "Mi auguro che lo assolvano, ma non ne facciamo un martire". Così il ministro del'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sul sindaco ...

Salvini : vado a Mosca e sale lo spread? No. Spero leggano i numeri : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Salvini va a Mosca e sale lo spread? No, Spero che stiano leggendo i numeri, Spero non ci siano delle bocciature pregiudiziali, cosa che temo: nel senso che da francesi e ...

"Con Federica Angeli contro i clan". Matteo Salvini all'Huffpost : "Spero di incontrarla presto" : Il Governo è in campo "contro i clan" e "spero di incontrare presto" Federica Angeli. Matteo Salvini risponde all'appello pubblicato su Huffpost da Stefano Esposito, ex parlamentare Pd, il quale chiede per la giornalista di Repubblica e la sua famiglia una maggiore protezione in un momento in cui il clan Spada è in difficoltà per gli interventi dello Stato."Il Governo vuole stroncare i criminali e difendere i cittadini ...

Salvini con Le Pen all'attacco dell'Ue : «Macron e Saviano? Spero non facciano selfie svestiti» : Matteo Salvini e Marine Le Pen, nuovo asse contro l'Europa. «Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione», ha detto...

Nuovo scontro Ue-Italia. Juncker : 'Spero che Salvini non finisca per raccogliere le macerie...' : 'Le uniche macerie che dovrò accogliere sono quelle del bel sogno europeo distrutto da gente come Juncker' risponde il vicepremier. Incredibili e inaccettabili gli insulti che ogni giorno arrivano da ...

