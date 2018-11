Salvini si vergogna per Higuain

Salvini attacca Higuain : "È stato indegno - mi sono vergognato per il suo comportamento" : Salvini va in tackle su Gonzalo Higuain. In seguito alla pessima prestazione nel big match contro la Juventus, durante la quale il 'Pipita' è stato espulso dopo aver anche sbagliato un rigore, il vicepremier va giù duro: "Da milanista mi sono vergognato del comportamento di Higuain domenica a San Siro. È stato indegno".Nel corso della conferenza stampa al Viminale con il capo degli arbitri Marcello Nicchi, il ministro ...

Matteo Salvini : 'Leghisti nelle foibe? Mi fate schifo - vergognatevi'. Disintegrati i centri sociali : Un coro schifoso, intonato dai centri sociali di Livorno contro la Lega e Matteo Salvini . I 'compagni' hanno inneggiato a una delle pagine più buie nella storia del nostro Paese: ' nelle foibe, nelle ...

La prova del cuoco - vergogna Repubblica contro Casimiro Lieto - l'uomo che Matteo Salvini vuole a capo di Rai2 : Come ti cucino la minestra avvelenata. Lo chef è Repubblica , e gli stomaci da mandare sottosopra sono quelli di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi . Si parla di Rai e di nomine, nello specifico quella ...

Rossana Rossanda : Da Parigi vedevo Salvini in tv e provavo vergogna : Rossana Rossanda sfoglia Il Manifestoper rileggere delle lotte operaie, delle battaglie combattute e vinte dai lavoratori sessantottini. "La ragazza del secolo scorso" quel giornale lo ha fondato con un gruppo di intellettuali del calibro di Luciano Magri, Luigi Pintor e Valentino Parlato: "I compagni di una vita" come li chiama la giornalista e scrittrice 94enne intervistata da La Repubblica.--Rossanda è tornata in Italia a luglio dopo 12 anni ...

Moscovici : "Salvini illiberale da combattere" - lui : "Vergogna" : "Rimboccarsi le maniche e combattere" contro Matteo Salvini. Deve essere questo l'obiettivo dei "democratici" in Europa secondo il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici che non perde occasione per ingaggiare un duello con il nostro ministro dell'Interno.Moscovici, nel corso di un'ntervista all"emittente del Senato francese, ha spiegato che la politica si confrontare con due "fratture", in francese clivages."La prima ...

SCONTRO GAD LERNER-Salvini PER IL TWEET SU DESIRÉE/ Ministro - “vergognati” : replica - “fake news” : Gad Lerner, bufera dopo TWEET su DESIRÉE Mariottini: “Figlia di pusher italiano e madre quindicenne, vittima di immigrati”. La replica di Salvini: "Gad, ma vergognati".(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Migranti scaricati in Italia - per i francesi un ‘errore’ - Salvini : ‘Vergogna’ : Forse pensavano di farla franca le autorita' francesi quando qualcuno ha ordinato al alcuni agenti della gendarmeria di scaricare come pacchi postali due Migranti di origine africana nelle foreste vicino a Torino. Forse la procedura illegale adottata da Parigi per liberarsi dei clandestini era stata gia' messa in pratica altre volte, e il ‘gioco’ sarebbe proto ancora se i poliziotti della Digos Italiana non avessero inquadrato per caso con la ...

Immigrati - il titolo-vergogna di Repubblica sulla candidata con Salvini cacciata dalla 'squadra antirazzista' : Più che altro ci si può chiedere cosa ci facesse Titty Astarita , che è stata candidata in una lista civica legata a 'Noi con Salvini', in una squadra di calcio chiamata Afro Napoli United . Da ...

Salvini SMANTELLA MODELLO RIACE : LUCANO - "CREDO A GIUSTIZIA"/ Ultime notizie migranti - De Magistris "vergogna" : SALVINI SMANTELLA MODELLO RIACE: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco LUCANO replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:32:00 GMT)