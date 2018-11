Salvini : 'Lo sgombero del Baobab era necessario. Quello di CasaPound? Si farà' : 'Era illegale? Sì. Stanno identificando decine e decine di persone distinguendo tra chi ha diritto di restare e chi non ha diritto di rimanere? Sì. I cittadini della Tiburtina si lamentavano? Sì. ...

Sgombero Baobab - Salvini : presto a Roma altri 27 interventi : Roma, 13 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia altri 27 sgomberi a Roma, dopo quello del presidio di migranti Baobab eseguito questa mattina. 'Ordine e sicurezza - dice ...

Sgombero Baobab - Salvini : presto a Roma altri 27 interventi : Roma, 13 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia altri 27 sgomberi a Roma, dopo quello del presidio di migranti Baobab eseguito questa mattina."Ordine e sicurezza - dice ...

Giannini : Roma inizia a fare sul serio - grazie Salvini per sgombero Baobab : Roma – “Un plauso al nostro ministro degli Interni, Matteo Salvini, per aver promesso e poi mantenuto lo sgombero del presidio Baobab a Roma. A Roma si inizia a fare sul serio. In questa citta’ per troppo anni dimenticata dalla sinistra, grazie alla Lega sta rinascendo la legalita’, l’ordine e la pulizia. Non saranno piu’ tollerate zone franche come quella dove ha perso la vita la sfortunata Desire’e, ...

Sgombero Baobab - gli effetti collaterali della politica di Salvini : Ci risiamo. Per la ventiduesima volta da quando è nato, tre anni fa, il presidio umanitario di Baobab Experience a Roma è sotto Sgombero. Questa mattina un esercito di blindati, ruspe e pullman si è presentato davanti alla sua sede di piazzale Maslax, zona Tiburtina. Delle circa 200 persone presenti nel centro, una buona parte è stata portata in commissariato per il fotosegnalamento, mentre con gli altri mezzi si sta provvedendo a bonificare ...

Scatta lo sgombero del centro Baobab. Salvini 'L'avevamo promesso' : L'ordine di sgombero è arrivato. All'alba - racconta Repubblica - la polizia si è presentata, con i blindati, al Baobab, la tendopoli allestita dai volontari di Baobab Experience dietro la Stazione ...

Scatta lo sgombero del centro Baobab. Salvini "L'avevamo promesso" : L'ordine di sgombero è arrivato. All'alba - racconta Repubblica - la polizia si è presentata, con i blindati, al Baobab, la tendopoli allestita dai volontari di Baobab Experience dietro la Stazione Tiburtina a Roma. La struttura da un anno e mezzo svolgeva il ruolo di punto di raccolta per migranti in transito. Sono circa 120 le persone ancora presenti nel campo che le forze dell'ordine stanno ...

Migranti - sgombero del centro Baobab a Roma/ Ultime notizie - Salvini "L'avevamo promesso - lo stiamo facendo" - IlSussidiario.net : Migranti, sgombero del centro Baobab a Roma. Ultime notizie, il ministro Matteo Salvini "L'avevamo promesso, lo stiamo facendo"

Roma sgombero del Baobab - la tendopoli dei migranti. Salvini : basta zone franche e non è finita qui : sgombero in atto del centro sociale Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. Secondo quanto si è appreso, all'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200...

Migranti - sgombero del Baobab a Roma. Salvini : basta zone franche e non è finita qui : E' iniziato lo sgombero del presidio umanitario di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. Secondo quanto si è appreso, all'interno della tendopoli stamattina...

Roma - scatta lo sgombero del centro Baobab che ospita centinaia di migranti : tensione. Salvini : "Dalle parole ai fatti" : La polizia è arrivata all'alba con i blindati nella struttura, che da giorni ha aperto le porte anche a decine di immigrati regolari, titolari di protezione umanitaria, messi fuori dal circuito degli Sprar. Il tam tam degli attivisti: "Raggiungeteci"

Salvini : bene altro sgombero Ostia - zero tolleranza con mafiosi : Roma – “altro sgombero di casa popolare occupata abusivamente dal clan Spada. Molto bene. tolleranza zero verso delinquenti e mafiosi, i romani e gli italiani chiedono legalita’, sicurezza, giustizia!”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: bene altro sgombero Ostia, zero tolleranza con mafiosi proviene da RomaDailyNews.

Casapound - Salvini : “Sgombero? Priorità a edifici pericolanti. Obiettivo è non avere più immobili occupati a Roma” : Sgomberare Casapound? “L’Obiettivo è che non ci sia neanche un immobile occupato a Roma“. Così Matteo Salvini a margine della presentazione del libro di Maurizio Molinari “Perché è successo qui”, insieme a Paolo Gentiloni al Tempio di Adriano a Roma. “Ho qui la lista delle occupazioni della Capitale: 100 immobili che aspettano di essere sgomberati anche da 20 anni”, dice Matteo Salvini. “Comincerò ...

Sgombero delle case occupate - a Napoli protesta anti-Salvini : Corteo di protesta a Napoli contro il decreto Salvini e le sue applicazioni nello Sgombero delle case occupate. Circa trecento le persone che hanno sfilato inneggiando slogan e bloccando il traffico ...