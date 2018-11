Salvini contro Higuain : mi sono vergognato - poche 2 giornate : «Comportamento indegno» La squalifica di due giornate a Gonzalo Higuain fa discutere anche la politica. Quella milanista non si arrocca in difesa del calciatore, anzi. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini usa parole dure nei confronti dell’argentino. Leggiamo dalla Gazzetta: «Domenica ero a San Siro con mio figlio e mi so­no vergognato per il comporta­mento del nostro centravanti che e` stato indegno. Sei pagato milioni di euro ...

Luigi Di Maio umiliato da Matteo Salvini : 'Non controlla più i suoi' - e Giuseppe Conte annuisce : Doveva esserci anche Di Maio, al vertice informale convocato da Conte, ma ha rifiutato clamorosamente, riunendosi piuttosto con la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli , anche lei del M5s , e ...

Salvini e la soluzione contro le violenze : “radiamo i calciatori che aggrediscono gli arbitri” : Il ministro dell’Interno Salvini ha parlato dell’aggressione subita da un arbitro durante una partita del campionato di Promozione laziale “Ci sono state 45a aggressioni ad arbitri nella passata stagione e la maggior parte commesse da tesserati. Una roba fuori dal mondo. Drammaticamente in 307 casi a commettere violenze sugli arbitri sono stati i calciatori. Per quello che mi riguarda un calciatore che mette le mani ...

Salvini contro l’attaccante del Milan Higuain : “comportamente indegno il suo!” : Salvini va giù pesante contro l’attaccante rossonero Gonzalo Higuain Due giornate di squalifica a Gonzalo Higuain: è la decisione del giudice sportivo della serie A, per l’espulsione per proteste contro l’arbitro Mazzoleni in Milan-Juve, “essendosi avvicinato in modo scomposto e minaccioso”. E strali del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, contro l’attaccante. “Domenica ero a San Siro con mio ...

Di Maio e Salvini ai ferri corti - ma sulla manovra uniti contro la Ue : Litigano sulla Tav e sulle grandi opere, sul decreto sicurezza, sul fisco, sull’immigrazione, sulla prescrizione, sul conflitto d’interessi. Ma su un fronte oggi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembrano marciare compatti: la linea dura contro l’Europa sulla manovra, che non intendono ritoccare sulle cifre più indigeste a Bruxelles, il 2,4% deficit-Pil e la crescita all’1,5% nel 2019...

Maurizio Costanzo Show - Matteo Salvini contro tutti : Sarà Matteo Salvini il protagonista della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda domani, mercoledì 14 novembre, in seconda serata su Canale 5. Il vicepremier e Ministro dell'Interno sarà per la prima volta ospite nel salotto di Maurizio Costanzo e si sottoporrà alle domande del conduttore e di altri personaggi, la cui identità al momento non è ancora stata svelata. Al momento, stando al promo in onda in queste ore, si sa che ...

Matteo Salvini : “Mio figlio di 15 anni sciopera contro di me - è la seconda volta in un mese” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, racconta ironizzando dei suoi "problemi in famiglia" e del figlio Federico, di 15 anni, che nei prossimi giorni aderirà a uno sciopero degli studenti proprio contro una misura voluta da suo padre: "È la seconda volta in un mese che mio figlio sciopera contro di me".Continua a leggere

Pensioni : Quota 100 potrebbe slittare - Salvini contro l'UE : 'Non si cambia una virgola' : Ancora preoccupazioni per quanto riguarda l'entrata in vigore della nuova norma in materia previdenziale che disciplina la flessibilita' in uscita con il sistema della Quota 100. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, [VIDEO] però, conferma di voler andare avanti senza lasciarsi 'intimidire' dalla Commissione Europea. Salvini contro Juncker: 'Nessuna modifica alla manovra' A margine dell'intervento alla scuola di formazione politica della Lega ...

UDU contro il ministro Salvini : “Giù le mani dal valore legale dei titoli di studio” : Nei giorni scorsi si sono svolte alcune giornate di formazione dei giovani della Lega L’UDU (Unione degli Universitari) contro le intenzioni del vice premier Matteo Salvini di abolire il valore legale della laurea: “Giù le mani dal valore legale dei titoli di studio” Nella giornata di ieri il Vicepremier Matteo Salvini è intervenuto alle giornate di formazione dei giovani della Lega, affermando che bisogna rimettere mano ...

La ricetta di Salvini contro chi aggredisce gli arbitri : Un'analisi sul fenomeno della violenza nei confronti degli arbitri di calcio sarà il tema dell'incontro al Viminale tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e il presidente nazionale dell'associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi. L'incontro prende spunto dall'aggressione ai danni di un ...