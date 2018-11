Salute | la depressione colpisce il 40% degli anziani | per molti anticamera di demenze

Salute : studio - aerobica aiuta a combattere depressione : Ora dalla scienza medica arriva la sua 'rivincita', come toccasana contro la depressione . Uno studio greco, condotto dall'Università della Tessaglia, e pubblicato sulla rivista 'Depression and ...

Salute : l’aerobica aiuta a combattere la depressione : Inventata negli anni ’60 da Kenneth Cooper, l’aerobica, regina delle palestre di mezzo mondo negli anni ’80, oggi è stata detronizzata a tantissime altre discipline, dalla Zumba al fitness all’idrobike. Ora dalla scienza medica arriva la sua ‘rivincita’, come toccasana contro la depressione . Uno studio greco, condotto dall’Università della Tessaglia, e pubblicato sulla rivista ‘Depression and ...

Salute : l’aerobica ha importanti effetti benefici sui pazienti con depressione maggiore : Un’analisi di prove cliniche random indica che l’esercizio aerobico supervisionato ha importanti effetti antidepressivi per i pazienti con depressione maggiore . L’analisi, pubblicata su Depression and Anxiety, è stata condotta su 11 prove che coinvolgevano 455 pazienti adulti (18-65 anni d’età) con depressione maggiore come disturbo primario. I partecipanti hanno condotto esercizi di aerobica per una media di 45 minuti a intensità moderata per 3 ...

Salute : il microbiota un organo pensante - sotto stress può aggravare la depressione : Non siamo soli neanche quando siamo soli. Perché all’interno del nostro intestino abita un ‘maxi condominio’ di ospiti invisibili: batteri che vivono in maniera simbiotica con l’uomo. Gli studi sull’influenza del microbiota si sono moltiplicati in anni recenti e hanno messo in luce il suo stretto legame con il cervello. Luci e ombre. Come nel caso della depressione, disturbo che in Italia colpisce oltre 2,8 milioni ...