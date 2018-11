Russia | multa record alla storica testata d' opposizione Rischia di chiudere | pioggia di

Russia - uomo difende un'anziana da un'aggressione e viene multato : 'Non mi pento' (VIDEO) : Leonid Shchebel, un uomo di Klincy, nella Russia sud-occidentale, ha difeso un'anziana donna 88 anni aggredita da un giovane che la stava massacrando senza un apparente motivo. Ma Leonid, che passava per caso nella strada dove stava avvenendo l'aggressione, non si è tirato indietro dall'intervenire, spingendo a terra l'aggressore e prendendolo poi a calci in faccia. Probabilmente una difesa un po' troppo violenta da parte dell'uomo, che per tale ...