Rugby – Padovani convocato per la sfida contro l’Australia | le sensazioni dell’estremo

Rugby - Edoardo Padovani convocato per Italia-Australia : “Sto bene - un onore essere qui” : Edoardo Padovani è stato convocato per Italia-Australia, test match che la nostra Nazionale giocherà sabato 17 novembre contro i Wallabies a Padova. L’estremo delle Zebre non veste la maglia azzurra dal tour estivo del 2017, proprio dalla sfida contro gli oceanici a Brisbane (in quell’occasione segnò anche una meta). Il 25enne, che vanta già 14 cap in Nazionale, si è aggregato al gruppo che sabato ha sconfitto la Georgia a Firenze e ...

Nuovo campo da Rugby al complesso sportivo Padovani - domani l'inaugurazione con il sindaco Nardella e l'assessore Vannucci : L'intervento, per un investimento complessivo di oltre 485mila euro, sarà inaugurato domani dal sindaco Dario Nardella, dall'assessore allo Sport Andrea Vannucci e dal presidente del Quartiere 2 ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...