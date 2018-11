Rugby | Edoardo Padovani convocato per Italia-Australia | “Sto bene | un onore essere qui”

oasport

: #rugby Edoardo Padovani torna in Nazionale, convocato per Italia-Australia: 'Sto bene, sempre un onore vestire l'az… - OA_Sport : #rugby Edoardo Padovani torna in Nazionale, convocato per Italia-Australia: 'Sto bene, sempre un onore vestire l'az… - BrianKiely2 : RT @ZebreRugby: ???? Salgono a 13 le Zebre #Rugby nel ritiro della nazionale @Federugby che prepara #ITAvAUS di sabato 17 Novembre a Padova.… - vikingur8 : RT @ZebreRugby: ???? Salgono a 13 le Zebre #Rugby nel ritiro della nazionale @Federugby che prepara #ITAvAUS di sabato 17 Novembre a Padova.… -

(Di martedì 13 novembre 2018)è statoper, test match che la nostra Nazionale giocherà sabato 17 novembre contro i Wallabies a Padova. L’estremo delle Zebre non veste la maglia azzurra dal tour estivo del 2017, proprio dalla sfida contro gli oceanici a Brisbane (in quell’occasione segnò anche una meta). Il 25enne, che vanta già 14 cap in Nazionale, si è aggregato al gruppo che sabato ha sconfitto la Georgia a Firenze e ha rilasciato delle dichiarazioni tramite la Feder: “E’ sempre unavere la possibilità di poter difendere i colori dell’e potermi allenare con i miei compagni. Fisicamente mi sento meglio e sono a completa disposizione dello staff. L’è una squadra che ha un bel gioco e sicuramente un avversario temibile. Dal nostro punto di vista dovremo cercare disolidi in difesa e cinici in attacco. Abbiamo ottenuto un buon ...