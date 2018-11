Romanzo Criminale | dieci anni fa la prima puntata Così Sollima&Co si «sono presi

"Dopo il successo sono più solo di prima. Romanzo Criminale? Venivo da un terribile incidente in moto" : "Molte donne impazziscono per me? Non ne conosco il motivo. Si vede che passano parola. Con le donne ho sempre avuto un certo successo, anche prima che arrivasse la fama". Marco Giallini risponde ai giornalisti radiofonici di "I Lunatici" e senza troppi giri di parole confessa: "Piacevo, ora non è che voglio apparire come chissà cosa. sono sempre andato via come il pane, ma quello umbro, tagliato a fette fine fine".Da ...