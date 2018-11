Roma : turista inglese 17enne sfregia muro del Colosseo : Una ragazza è stata sorpresa sabato pomeriggio dal personale di vigilanza del Parco archeologico del Colosseo mentre incideva con un frammento di un laterizio la scritta “GEO“, lettere parziali del suo nome, su un fornice del monumento. La 17enne , di nazionalità inglese , è stata denunciata in stato di libertà per danneggiamento aggravato dai Carabinieri del Comando Piazza Venezia. Ufficio stampa Carabinieri/LaPresse La minore che si ...

Napoli - Ancelotti turista a Pompei : 'Incantato dall'Anfiteatro Roma no' : Ancelotti si è divertito nell'apprendere che durante uno di questi spettacoli sportivi, nel 59 dopo Cristo, ebbe luogo una violenta rissa tra Pompei ani e nocerini, la quale provocò numerosi feriti e ...

Roma : turista perde madre a Termini - subito il ritrovamento : Roma – Stazione Termini. turista perde la madre e scoppia in lacrime. Le immediate ricerche della Polizia di Stato consentono alle due donne di ricongiungersi. Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria di Roma – Termini, nel corso del pattugliamento effettuato presso lo scalo, hanno notato una giovane donna in lacrime poiche’, tra la folla, aveva perso la madre. Ascoltata la ...