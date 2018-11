Roma | studenti occupano Liceo Socrate contro xenofobia Governo

Usa - studenti del Wisconsin fanno il saluto Romano : la foto virale scatena polemiche : La foto, postata sul profilo Twitter della Baraboo School del Wisconsin e poi cancellata, è diventata virale in poche ore. Quel gesto valutato come un saluto nazista è arrivato anche all'attenzione della dirigenza dell’istituto che ha preso le distanze da quanto accaduto e ha comunicato l’apertura di un’inchiesta.Continua a leggere

Salvini a Roma : tifo da stadio degli studenti e caccia al selfie (VIDEO) : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], ha partecipato giovedì 8 novembre scorso alla seconda edizione di Cuori connessi, l’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sul problema del cyberbullismo. Sede della manifestazione è stato l’auditorium Parco della Musica di Roma, di fronte ad una platea di circa 1200 studenti delle scuole capitoline. Ebbene, la vera notizia dell’evento, ...

Roma - sgomberato dalla polizia il liceo Virgilio occupato dagli studenti : Dopo giorni di occupazione da parte di un gruppo di studenti la polizia è intervenuta domenica mattina per sgomberare il liceo Virgilio di via Giulia . Gli agenti del commissariato Trevi-Campo Marzio ...

Tensioni al Mamiani di Roma - studenti e prof contro gli occupanti : "Protesta eccessiva" : Martedì sera un gruppo di ragazzi si era asserragliato nell'istituto ma in molti non condividono l'iniziativa. E la preside avverte: 'Forze dell'ordine già avvisate'

"Orfani di un sogno". Gli studenti del Mamiani di Roma occupano : Dicono di essere "orfani di un sogno" e di volerlo ricostruire. E promettono una nuova stagione di occupazioni "pulite" contro il razzismo, la demagogia e "chi pensa di comprarci continuando a tagliare il futuro". E' un manifesto politico il comunicato con il quale gli studenti dello storico liceo Mamiani di Roma annunciano l'occupazione decisa "non contro la Preside e il corpo docenti" ma per lanciare un "appello allo Stato, ai cittadini e ...

Roma. Stop certificato medico per gli studenti assenti per più di 5 giorni : Rivoluzione nelle scuole laziali. Stop al certificato medico per gli studenti assenti per più di 5 giorni. A partire da

Roma. Finanziamenti per progetti pensati da studenti delle scuole superiori : Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in una prospettiva di utilità sociale e di rafforzamento del concetto di cittadinanza, valorizzando

Studenti bruciano manichini di Salvini e Di Maio a Torino e abbattono muro di cartone con ministri a Roma - : Studenti nelle piazze delle città italiane assieme ai migranti per dire 'no' alla politica Lega-M5S e per il 'diritto allo studio e contro i tagli all'istruzione'. A Napoli denunciano una politica "di odio", a Roma, a via Marsala, abbattono un muro di cartone con le facce dei ministri e a Torino bruciano manichini raffiguranti i …

Roma - studenti in piazza "sfondano" il muro del governo : Gli studenti in corteo a Roma "sfondano" il muro del governo. Una barricata di scatoloni con i volti dei ministri viene abbattuta dai manifestanti vicino alla piramide Cestia. "La scuola non compare ...

Sciopero Scuola - studenti in piazza : “ribalteremo Governo“/ Cortei a Roma e in 30 città : “tagliati 8 miliardi” : Sciopero mondo Scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:25:00 GMT)

Jesi : ex-studenti del Galilei espongono un progetto alla Maker Faire di Roma : Dunque creatività applicata, innovazione, fedeltà all'idea di un'economia circolare, ecco gli ingredienti che anche la Maker Faire ha riconosciuto e apprezzato nei tre giovani, come già la XXX ...

Emilia Romagna - inizia la scuola : 550 mila studenti in classe : Stefano Versari, ‘capo’ della scuola in Emilia Romagna, saluta gli studenti della regione che inizieranno il nuovo anno con una frase di Martin Luther King: “La più insistente ed urgente domanda della vita è: “che cosa fate voi per gli altri?”. Sono circa 550 mila gli studenti e 56081 gli insegnanti che inizieranno l’A.S. 2018/2019 in 25042 classi nel territorio. Non dimentichiamo poi gli ATA (14576) e i dirigenti ...