Roma | sgombero Baobab fatto prima di avere un posto per tutti | 100 persone dormiranno in

Sgombero Baobab - Salvini : presto a Roma altri 27 interventi : Roma, 13 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia altri 27 sgomberi a Roma, dopo quello del presidio di migranti Baobab eseguito questa mattina."Ordine e sicurezza - dice ...

Roma - sgombero del presidio Baobab : "Risolvono con la ruspa il problema migranti" : Gli agenti hanno rimosso le tende mentre l'area sarà bonificata nelle prossime ore. Il centro sociale attacca: "Il Campidoglio a 5 Stelle non è diverso né dai precedenti né dalla Lega". Salvini: "Stop illegalità".

Roma sgombero del Baobab - la tendopoli dei migranti. Salvini : basta zone franche e non è finita qui : sgombero in atto del centro sociale Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. Secondo quanto si è appreso, all'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200...

