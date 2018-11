Roma | sgomberato il centro Baobab Salvini | a Roma altri 23 in programma

Migranti - sgomberato il Baobab di Roma. Salvini : faremo altri 27 sgomberi : sgomberato il Baobab, la tendopoli che ospitava oltre 100 Migranti dietro la stazione Tiburtina, a Roma, e dove un mese fa una donna venne stuprata. Sia lei che il suo aggressore erano ospiti...

Roma - sgomberato il presidio umanitario Baobab che ospita 100 migranti. Salvini : “Dalle parole ai fatti. Stop zone franche” : Nell’aria da settimane, lo sgombero del centro Baobab è scattato attorno alle 7 di questa mattina. La polizia si è presentata con i blindati all’ingresso del presidio di piazzale Maslax, a Roma, svegliando i circa 100 migranti che hanno trovato accoglienza nell’area per identificarli. Chi è sprovvisto di documenti verrà portato all’Ufficio immigrazione per il fotosegnalamento e al termine delle operazioni verranno rimosse ...

Sgomberato presidio Baobab a Roma con 150 migranti. Arriva anche la ruspa : La stagione degli sgomberi, inaugurata in estate subito dopo la circolare firmata dal ministro dell'interno Matteo Salvini, sta per ripartire. Dopo il Camping River e lo stabile fatiscente di via Costi, sgomberati tra la fine di luglio e gli inizi di settembre, tocca a piazzale Maslax, l'area di proprietà di Ferrovie dello Stato, alle spalle della stazione Tiburtina, che ospita il campo di accoglienza informale per i migranti in transito ...

Sgomberato presidio Baobab a Roma con 200 migranti. Arriva anche la ruspa : La stagione degli sgomberi, inaugurata in estate subito dopo la circolare firmata dal ministro dell'interno Matteo Salvini, sta per ripartire. Dopo il Camping River e lo stabile fatiscente di via Costi, sgomberati tra la fine di luglio e gli inizi di settembre, tocca a piazzale Maslax, l'area di proprietà di Ferrovie dello Stato, alle spalle della stazione Tiburtina, che ospita il campo di accoglienza informale per i migranti in transito ...

Roma : altro appartamento clan Spada sgomberato a Ostia : Roma – Ancora uno sgombero ai danni di un membro del clan Spada a Ostia. L’operazione scattata alle prime luci dell’alba in via Antonio Zotti, nel quartiere di Nuova Ostia, ha visto in campo decine di agenti della Polizia di Roma Capitale guidati dal comandante Antonio Di Maggio, con il supporto della Polizia di Stato. Obiettivo un appartamento al quinto piano di una palazzina al civico 67, occupato abusivamente. L'articolo ...

Roma - sgomberato dalla polizia il liceo Virgilio occupato dagli studenti : Dopo giorni di occupazione da parte di un gruppo di studenti la polizia è intervenuta domenica mattina per sgomberare il liceo Virgilio di via Giulia . Gli agenti del commissariato Trevi-Campo Marzio ...

Sgomberato accampamento migranti in periferia di Roma : ANSA, - Roma, 03 OTT - Sgomberati stamattina circa 30 rifugiati sudanesi accampati da circa 3 mesi in via Scorticabove a San Basilio, alla periferia di Roma dopo che in luglio era avvenuto lo sgombero ...

Rischio crollo a Roma - sgomberato edificio in via Frattina : Roma,, askanews, - Un edificio è stato sgomberato per pericolo crollo nella centralissima via Frattina a Roma.La palazzina è al civico 102 della strada a poca distanza da Piazza di Spagna. La polizia ...