Roma | sgomberati due insediamenti abusivi in zona Portuense

romadailynews

: RT @BRN_BRTN: Oltre ad essere sgomberati questi letamai devono essere rasi al suolo,per impedire che vengano occupati nuovamente. Avanti co… - Loestestest : RT @BRN_BRTN: Oltre ad essere sgomberati questi letamai devono essere rasi al suolo,per impedire che vengano occupati nuovamente. Avanti co… - bertolino_elena : RT @Emanuele_Cecala: Nella città in cui non vengono sgomberati i centri di spaccio tipo quello in cui è tristemente morta Desirée, ci si ad… - MariaStellaLong : RT @BRN_BRTN: Oltre ad essere sgomberati questi letamai devono essere rasi al suolo,per impedire che vengano occupati nuovamente. Avanti co… -

(Di martedì 13 novembre 2018)– Gli agenti della Polizia locale diCapitale – Gruppo Marconi, sono intervenuti in, per sgomberare duea seguito della querela presentata dalla proprietaria. Glierano sorti su aree private in via dell’Imbrecciato e in via Fusinieri. Nel corso delle operazioni sono state abbattute 10 baracche e denunciati all’Autorita’ giudiziaria per occupazione abusiva 4 adulti, tutti di nazionalita’ romena, di cui 3 uomini e una donna. Al momento dell’intervento non erano presenti minori. Glihanno rifiutato l’assistenza alloggiativa offerta daCapitale. L'articolodueinproviene daDailyNews.