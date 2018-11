Roma | sgomberata tendopoli Baobab con 200 migranti Ruspe in azione Salvini | «Abbiamo

Roma - tendopoli Baobab per migranti sgomberata all’alba. Salvini : «Basta alle zone franche senza legalità» : Ruspe e polizia per identificare centinaia di persone che vivono a piazzale Maslax in un accampamento alle spalle della stazione. I volontari: «Le questioni sociali si risolvono così: polizia e ruspa». Zingaretti: «Quando tocca a Casapound?»

Roma : rinvenute armi per caccia ai leoni in casa clan Spada sgomberata : Roma – E’ in corso lo sgombero da parte della Polizia locale di Roma Capitale all’interno di un’abitazione occupata da un membro del clan Spada in via Zotti a Ostia. L’appartamento, secondo quanto si apprende, e’ indebitamente occupato da Alberto Renzi, marito di Adelina Spada, non presente al momento dello sgombero. All’interno sono state rinvenute armi bianche, una in particolare di provenienza ...

Roma - nuovo blitz contro gli Spada : sgomberata la casa di un altro boss : nuovo blitz questa mattina all'alba in piazza Gasparri. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono entrati in azione per sgomberare un appartenente del clan Spada dalla casa comunale che ...

Roma - sgomberata casa occupata abusivamente dagli Spada a Ostia : Roma, 9 ott., askanews, - Ad Ostia, lul litorale di Roma, nuovo sgombero di un'abitazione abitata da appartenti al clan Spada. Lo sgombero è avvenuto in Via Forni, dove la famiglia di Silvano Spada, ...

Roma - sgomberata a Ostia un'altra abitazione occupata dal clan Spada. Raggi : "Nessuna tregua a illegalità" : L'annuncio della sindaca via Twitter. Nell'alloggio, vuoto al momento dell'operazione, abitavano la compagna e i figli di Silvano, attualmente in carcere. Salvini: "Presto abbatteremo villa dei Casamonica"

