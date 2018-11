Roma | incide il suo nome sul Colosseo | denunciata 17enne

Incidente sulla A1 - direzione Roma : Code di 8 km da Anagni a Valmontone : Incidente sulla A1, direzione Roma: Code di 8 km da Anagni a Valmontone Roma Martedì mattina infernale sull' autostrada A1 Roma-Napoli. Code di otto chilometri si sono formate da Anagni a Valmontone ...

CSKA-Roma - incidenti prima del match di Champions : 60 ultras russi all’assalto dei tifosi giallorossi [VIDEO] : Tutto è avvenuto prima della partita giocata ieri al Luzhniki di Mosca, quando 60 ultras incappucciati hanno assalito 30 tifosi della Roma Attimi di tensione prima di CSKA Mosca-Roma, match di Champions andato in scena ieri allo stadio Luzhniki. Gli ultras russi hanno voluto vendicarsi dopo gli attacchi subiti nella Capitale, assalendo 30 tifosi giallorossi indossando maschere antigas e utilizzando gas urticante. Sessanta uomini ...

Incidenti prima di CSKA-Roma : assalto dei tifosi russi all'albergo dei Romanisti a Mosca : Si temeva una rappresaglia dopo i precedenti di Roma ed effettivamente qualcosa è successo. Un gruppo di 30 tifosi della Roma, prima della partita intorno alle 18, è stato seguito fino all'Hotel Agios ...

Roma - incidente di caccia : muore con colpo di fucile sparato dall'amico : incidente di caccia nelle campagne di Guidonia, nel territorio di Roma: un uomo di 66 anni è stato centrato da un colpo di arma da fuoco partito dal fucile di un amico con cui era uscito per la ...

Traffico Roma. Incidente sul GRA galleria Appia : Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è chiusa temporaneamente la carreggiata interna a causa di un Incidente all’interno della galleria Appia, all’altezza del km 44,000. Nell’Incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti 3 veicoli. Il Traffico è deviato allo svincolo Appia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire la riapertura del tratto nel ...

Roma. Alessio Bartolini morto 22 anni in un incidente a Casal De Pazzi : Lutto a Roma. Alessio Bartolini è morto a soli 22 anni in un incidente stradale in via Egidio Galbani a

I tifosi del CSKA feriti nell'incidente della metro di Roma faranno causa al comune - : I tifosi russi che sono rimasti feriti nella stazione della metropolitana Repubblica di Roma la settimana prossima faranno causa al comune della capitale. Lo ha annunciato a Sputnik Oksana Romanova, ...

La segnaletica cade a pezzi. E a Roma è boom di incidenti : Non ci sono solo alberi schiantati a terra e strade a groviera a fare da cornice a questa città allo sbando. Dalle strade del centro storico a quelle di periferia, la Capitale è una via crucis di cartelli in rovina, abbattuti dalle intemperie e coperti dalla vegetazione o dai graffiti. Non va meglio con la segnaletica orizzontale. A Roma, infatti, almeno otto attraversamenti pedonali su dieci sono fantasma (guarda il video)."Una situazione che ...

Maltempo Roma - caos traffico e incidente mortale : chiuse tre stazioni della metro A : Roma nel caos a causa del Maltempo che ha causato problemi alla viabilità e un incidente mortale in via Egidio Galbani in zona Tor Cervara. Un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un traliccio. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Tra le tante ipotesi, più accreditata quella che il ragazzo possa aver perso il controllo del veicolo a causa della velocità e ...

Bolzano - incidente tra via Roma e via Torino : giovane centauro si scontra con un'auto : Bolzano . Incindente stradale questo pomeriggio, attorno alle 17, all'incrocio tra via Roma e via Torino. Un giovane alla guida di una moto sportiva 125 si è scontrato con un'auto. A causa dell'...

Incidente in provincia Roma : un morto sulla Salaria : Roma – La strada statale 4 Via Salaria e’ provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 48, nel comune di Nerola, in provincia di Roma, a causa di un Incidente. Il traffico e’ gestito con indicazioni in loco. Nell’Incidente una persona e’ deceduta. Il personale Anas e’ intervenuto al fine di ripristinare la transitabilita’ appena possibile. L'articolo Incidente in provincia Roma: un morto ...

Roma : fila 2 chilometri sul versante Nord della città causa incidente : VIABILITÀ. CODE DI 2 KM SU DIRAMAZIONE Roma Nord PER incidente Roma – Due Km di code sulla Diramazione Roma Nord, all’altezza di Settebagni verso il Raccordo, a causa di un incidente in cui sono coinvolti un furgone e un camion. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’. L'articolo Roma: fila 2 chilometri sul versante Nord della città causa incidente proviene da RomaDailyNews.

Incidente sulla scala mobile di Roma - il Cska : 'La nostra priorità è aiutare i feriti' : Comunicato ufficiale del club russo dopo il cedimento nella stazione di Repubblica: "Prematuro giungere a conclusioni"

Metro A Roma - incidente scala mobile : la Procura indaga per disastro colposo. Il sistema di sicurezza non ha funzionato : Nonostante le presunte “intemperanze” dei tifosi – le immagini delle telecamere sono al vaglio della magistratura – quell’incidente non sarebbe dovuto avvenire. E ora la Procura di Roma indaga non più solo per lesioni colpose, ma anche per il reato di disastro colposo. I pm coordinati dal Procuratore Giuseppe Pignatone hanno ricevuto le prime informative dalle forze dell’ordine in merito all’incidente nella stazione della ...