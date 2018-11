Roma - in corso sgombero del presidio Baobab"Risolvono con la ruspa il problema migranti" : Nei pressi della stazione Tiburtina gli agenti stanno controllando e allontanando duecento migranti, Giuseppe Civati (Probabile): "E' l`immagine più chiara delle politiche sbagliate di questo Paese". L'associazione: "Il Campidoglio a 5 stelle non èdiverso né dai precedenti né dalla Lega". Salvini: "Stop illegalità"

Roma - in corso lo sgombero del centro Baobab : Roma, 13 nov., askanews, - E' in corso a Roma lo sgombero del centro Baobab che is occupa di assistere immigrati non ancora collocati in strutture. Pronto il commento del ministro dell'Interno, Matteo ...

È in corso lo sgombero del presidio Baobab Experience in piazzale Maslax a Roma - dove vivevano circa 100 migranti : Questa mattina è iniziato lo sgombero del presidio di Baobab Experience in piazzale Maslax a Roma vicino alla stazione Tiburtina, dove l’associazione assisteva un centinaio di migranti costretti a dormire per strada. Gli attivisti e le attiviste di Baobab Experience

I Romani snobbano il referendum : vota il 16% Ricorso dei Radicali : "Il quorum non serve" : Esulta la sindaca: "Atac resta dei cittadini. I romanivogliono resti pubblica. Ora impegno e sprint finale perrilanciarla con acquisto 600 nuovi bus". Qualche protesta ai seggi, gli organizzatori: "Niente voto senza tessera" Ma il Comune replica: "Falso"

Roma - rifiuti dappertutto : Via del Corso sembra una discarica : LaPresse, Centinaia di sacchetti di immondizia in via del Corso, una delle arterie principale del centro di Roma: lo sciopero di Ama, la società che si occupa di raccolta rifiuti, ha trasformato il ...

Roma : incendio Villa San Pietro - in corso trasferimento dei pazienti : “Circa 400 pazienti dell’Ospedale San Pietro di Roma, dove nella notte è scoppiato un incendio poi domato dai Vigili del Fuoco, stanno per essere trasferiti in altre strutture. La motivazione è la mancanza di energia elettrica“: lo comunicato i Vigili del Fuoco che sono impegnati nella movimentazione all’interno della struttura. L'articolo Roma: incendio Villa San Pietro, in corso trasferimento dei pazienti sembra essere ...

Gatteo : 6° edizione del Concorso di poesia dialettale Romagnola "Alberto Andreucci e Pino Ceccarelli" : Foto e documenti dall'archivio di famiglia che raccontano l'uomo, il padre, il marito, il poeta, la vocazione per l'insegnamento, l'impegno in politica e il senso di appartenenza alla comunità.

Roma - il giudice multa Dzeko per simulazione. Il club presenterà ricorso : Il giudice sportivo ha sanzionato Edin Dzeko per aver simulato un intervento falloso in area durante la partita contro il Napoli : era il 10' del primo tempo quando l'attaccante si sarebbe lasciato ...

Stadio della Roma : ennesimo ricorso contro progetto da parte Codacons : Roma – Mentre la Procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, con venti persone tra cui l’imprenditore Luca Parnasi che rischiano di finire a processo per i reati di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito, un nuovo ricorso contro il progetto Tor di Valle e’ stato depositato dal Codacons al Tar del Lazio, proprio sulla base degli illeciti contestati dalla Procura. Lo dichiara ...

Roma. L’Europa che vorrei : concorso per le scuole superiori : Promuovere la partecipazione attiva degli studenti sui temi dell’integrazione europea. E’ l’obiettivo del bando L’Europa che vorrei – Idee, suggerimenti,

Roma - incendio a via Barberini : a fuoco il quarto piano di uno stabile. Soccorsi in corso : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato al quarto piano di uno stabile. Fortunatamente - a quanto si riesce a capire dalle prime...

Roma - incendio a via Barberini : a fuoco uno stabile. Dentro il palazzo ci sono delle persone - soccorsi in corso. : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato all'interno di uno stabile. I pompieri sono subito giunti sul luogo dell'accaduto e...

Incidente metro Roma. In corso verifiche per scoprire le cause : Diverse le ipotesi al vaglio dei magistrati, così come le testimonianze discordanti su quanto è accaduto ieri sera all'interno della stazione 'Repubblica' della metropolitana. 24 i feriti di cui uno ...

Serie A Spal - Semplici : «Non è la Roma dell'anno scorso - ma resta una big» : FERRARA - "Se ho dormito? Abbastanza serenamente, dopo una vittoria storica. Battere la Roma, squadra di valore in Italia ed Europa è stata una bella emozione e ci dà autostima, abbiamo fatto una ...