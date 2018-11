Roma | il calcio a Roma e nel Lazio fermo per l' arbitro picchiato

Calcio - arbitro aggredito a Roma durante gara di Promozione. Aia : “Sciopero in tutti i campionati dilettanti nel Lazio” : A 24 anni è stato preso a schiaffi e pugni, poi buttato a terra. Ha sbattuto violentemente la testa ed è stato trasporto in ospedale, dove è tuttora ricoverato. È il racconto dell’ennesima aggressione subita da un arbitro per una partita di Calcio dilettantistico. Questa volta è successo a Roma, dopo il match di Promozione tra Virtus Olympia San Basilio e Atletico Torrenova di domenica. E l’Associazione italiana arbitri, con il suo ...

Ssd Roma VIII (calcio - Juniores prov.) - Gramiccia : «Siamo forti e possiamo risalire in classifica» : Roma – Non è stata accompagnato dalla sorte l’avvio di stagione della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno sfoderato delle buone prestazioni, talvolta senza essere premiati dal verdetto del campo. E’ il caso (anche) dell’ultimo turno, quando la prima squadra giovanile del club capitolino ha impattato 1-1 sul campo del Segni. «Un pareggio che ci sta molto stretto – dice il vice capitano Andrea ...

Roma-Sampdoria 4-1 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Roma-Sampdoria – Successo largo della Roma nel pomeriggio dell’Olimpico. Il 4-1 rifilato alla Sampdoria porta le firme di Juan Jesus, dell’ex blucerchiato Schick e di El Shaarawy, autore di una doppietta. Di Defrel, altro ex di giornata, il gol della bandiera ospite. Top: El Shaarawy e Defrel; flop: Bereszynki e Linetty. Roma (4-2-3-1): Olsen 6; Florenzi 5.5, Manolas 6.5, Juan Jesus 6.5, Kolarov 6.5; Nzonzi ...

Calcio - Champions League : si interrompe contro lo United di Mourinho la striscia positiva della Juve. Vince la Roma a Mosca contro il CSKA per 2-1 : Termina la striscia positiva della Juventus in Champions League, e il tutto in tre minuti: tra l’86° e l’89° minuto si consuma la rimonta del Manchester United sulla Juventus che era passata in vantaggio con il gol dell’ex Cristiano Ronaldo, per poi essere beffata in tre minuti da una rete di Mata e da un autogol del terzino sinistro Alex Sandro. Nonostante la sconfitta, la Juventus non perde però il primato nel Girone H rimanendo a 9 punti, ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : la Roma espugna Mosca. Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Conte dopo l’1-1 con lo Scalambra Serrone : «Pari che ci va stretto» : Roma – La Prima categoria della Roma VIII ha finalmente riabbracciato i suoi tifosi. Domenica la squadra capitolina ha potuto giocare a porte aperte la sfida casalinga contro l’ex capolista Scalambra Serrone, visto che è stata messa alle spalle la squalifica rimediata per i noti fatti della scorsa stagione. l’1-1 finale, arrivato a qualche minuto dal termine grazie ad un inserimento di Di Mena sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dovrebbe ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Milan 0-1. Romagnoli in pieno recupero regala i tre punti a Gattuso : Il Milan passa per 0-1 in casa dell’Udinese nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A e aggancia nuovamente la Lazio, salendo a quota 21. I friulano restano a 9 in compagnia del Bologna al 17° posto, a ridosso della zona retrocessione. Nel primo tempo infortunio ad Higuain, che lascia il campo per problemi alla schiena, poi Cutrone fallisce l’occasione del vantaggio. Nella ripresa è Suso a sprecare da ottima posizione, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Roma 1-1. Florenzi risponde a Veretout - ma il pareggio serve a poco : Termina in parità la sfida tra Fiorentina e Roma, terzo anticipo della 11a giornata di Serie A 2018-2019. La squadra di Pioli si porta in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Veretout su Calcio di rigore, ma la formazione di Di Francesco risponde con Florenzi all’85’ e fissa il risultato sul 1-1. Un pareggio che scontenta in particolare i giallorossi, che domani potrebbero veder allungare le dirette avversarie per la corsa ...

