Roma | estorsione a centro commerciale | due arresti

romadailynews

: Diciotto mafiosi arrestati tra Napoli, Roma, Latina e Bari per estorsione, rapina, detenzione illegale di armi, spa… - matteosalvinimi : Diciotto mafiosi arrestati tra Napoli, Roma, Latina e Bari per estorsione, rapina, detenzione illegale di armi, spa… - CinqueNews : Tentata estorsione, la polizia arresta un 31enne albanese - romasulweb : Tre anni e mezzo per estorsione all’ex campione di pugilato Vincenzo Nardiello -

(Di martedì 13 novembre 2018)– Con l’arresto di un albanese di 31 anni si sono concluse le indagini degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, su una richiesta estorsiva effettuata nei confronti del titolare di un eserciziosituato nella zona di Casal Monastero, a. L’uomo si era reso irreperibile dopo essere stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di, per il reato di tentatamentre il suo complice, un ventinovenne anch’egli albanese, era gia’ finito in manette. L’indagine era iniziata alcuni mesi fa, a seguito della denuncia del titolare di un esercizio, a cui i due avevano intimato di consegnare una somma di danaro per ‘continuare a svolgere in tranquillita’ la propria attivita’ lavorativa’, ...