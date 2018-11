Roma | a San Lorenzo un altro quartiere è possibile Grazie all’architettura

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - il ds Fagotti : «Bella vittoria sul Casilina. Sui fatti di San Basilio…» : Roma – La Roma VIII rompe un incantesimo che durava da quattro partite (due sconfitte e due pareggi molto sfortunati) e torna alla vittoria. I ragazzi di mister Fabrizio Fiaschetti hanno sbancato il vicino campo del Casilina per 2-0 grazie alle reti di Ciferri e De Palma su rigore. «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo – dice il direttore sportivo Roberto Fagotti – Oltre a segnare con Ciferri, che finalmente si è sbloccato, abbiamo creato ...

Roma San Basilio-Torrenova : aggredito l’arbitro Riccardo Bernardini : Un gesto gravissimo condannato dal mondo dello sport. L’ennesima aggressione. Così l’Aia ha deciso che questa settimana non invierà arbitri

Raggi - De Luca : “Assoluzione? Basta con questo vittimismo. La vogliamo santificare? Guardate Roma - è in condizioni penose” : “Non capisco quest’ondata di vittimismo dopo l’assoluzione di Virginia Raggi. vogliamo santificarla? Guardiamo le condizioni penose in cui versa Roma”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo l’assoluzione della sindaca della Capitale sul caso nomine, accusata di falso documentale in atto pubblico. L'articolo Raggi, De Luca: “Assoluzione? Basta con questo vittimismo. La vogliamo ...

Monchi - non solo Roma : il ds è consulente anche per il San Fernando : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Potrai vedere i posti più belli del mondo, ma l'aria di casa avrà sempre un sapore speciale. Soprattutto per uno legato alle radici come Monchi . Figlio dell'Andalusia , diventato quello che è al Siviglia . A San Fernando , che gli ha ...

Roma - corteo antirazzista da Piazza della Repubblica a San Giovanni. Applausi per Mimì Lucano : La denuncia di Sinistra Italiana: "Bus fermati alle porte di Roma, manifestanti perquisiti e schedati"

Delneri - ragazze e... Palombo : Roma-Sampdoria nel nome di Cassano : La Roma è la squadra con cui sognava di vincere il suo primo scudetto e che gli ha regalato il grande amore calcistico: Francesco Totti. La Samp, invece, è la squadra che gli ha regalato l'amore della ...

Roma - spaccio a due passi dalla metro di Conca d'Oro. I residenti : "Qui è come San Lorenzo" : Un frammento video di pochi secondi restituisce l"immagine dell"ennesima periferia Romana: due tossici si iniettano la loro dose di eroina in pieno giorno. Tecnicamente siamo nel quadrante nord della Capitale. Non distante da qui ci sono le vetrine di viale Libia e le villette del quartiere Coppedè. Eppure i giardini che circondano la fermata della metropolitana Conca d"Oro, inaugurata da appena sei anni, sono un sobborgo dell"anima (guarda il ...

Roma - la guerra delle case vendute : i 5Stelle studiano la sanatoria : Luciano Vattilana è un funzionario della Città metropolitana (ex Provincia) di Roma, ha 54 anni, una moglie che lavora in banca e cinque figli, di cui due all’università. Nel 2010 ha venduto l’appartamento in cui viveva a Vigne Nuove, periferia nord per comprare una casa più grande ai Castelli Romani. Qualche settimana fa un giudice civile l’ha condannato a restituire 115 mila euro, più gli interessi e le spese che in totale fa quasi 150 ...

Centrodestra - il sondaggio che consegna Roma a Matteo Salvini : i numeri che affossano Forza Italia : Sarà anche un gioco, il sondaggio organizzato su centro-destra.it sul prossimo candidato sindaco di Roma, ma alla fine il risultato rischia di togliere il sonno a più di un dirigente di Forza Italia. ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Francesco sceglie Kluivert - Cristante e Santon dal primo minuto : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 18.55 di Cska Mosca-Roma: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Francesco sceglie Kluivert - Cristante e Santon dal primo minuto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

CSKA Mosca-Roma - formazioni e ultimissime : Santon dal 1' - c’è Florenzi : CSKA Mosca-Roma- Giallorossi chiamati ad un pronto riscatto per ridare subito senso ad una stagione leggermente altalenante, specie in campionato. Di Francesco ha voglia di ridare una forte identità ai suoi giocatori optando in maniera netta e decisa sul 4-2-3-1. Vincere per dimostrare che la Roma è viva e che vorrà recitare una parte d’assoluta […] L'articolo CSKA Mosca-Roma, formazioni e ultimissime: Santon dal 1′, c’è ...

Roma : rinvenuto corpo esanime vicino lungomare Vespucci a Ostia : Roma – Il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni e’ stato rinvenuto in uno campo sterrato nei pressi del lungomare Amerigo Vespucci ad Ostia. A dare l’allarme, questa mattina poco dopo le 10, e’ stato un passante che ha notato il corpo riverso a terra con i pantaloni abbassati. Secondo quanto si apprende, l’uomo privo di documenti, non riporta segni di violenza. Sul posto oltre il 118, anche gli uomini della ...

Roma - Di Francesco avverte : “CSKA pericoloso - non mi interessano le parole di Sousa” : Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa a poco più di 24 ore dalla sfida contro il CSKA Mosca in Champions League. Domani la Roma potrebbe giocare con Florenzi imposizione più avanzata: “Con Florenzi alto si potrebbe essere più aggressivi perché lui è un giocatore più di gamba. Si può fare tutto, Florenzi alto è un’opzione, l’ho già fatto ma non dobbiamo cambiare mentalità e pensare di poter controllare le ...