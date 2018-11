Risentimento agli adduttori | Bernardeschi lascia il ritiro della Nazionale

it.eurosport

: RT @tuttosport: #Bernardeschi lascia il ritiro dell'#Italia: risentimento agli adduttori - ProfidiAndrea : RT @tuttosport: #Bernardeschi lascia il ritiro dell'#Italia: risentimento agli adduttori - tuttosport : #Bernardeschi lascia il ritiro dell'#Italia: risentimento agli adduttori - UNotizieCalcio : Italia, Bernardeschi lascia il ritiro: risentimento agli adduttori - Ultime Notizie Calcio - -

(Di martedì 13 novembre 2018) Per Federicoè un periodo decisamente no. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatoreJuventus devere ila Coverciano per un problema. Nei giorni scorsi non era al megliocondizione, reduce da un altro ...