Ribaltone ai vertici di Tim | via Genish

Tim - Ribaltone ai vertici. Il Cda sfiducia l’ad Genish - domenica il successore : Riunione straordinaria stamane dopo le pressioni di Elliott per far dimettere il manager israeliano che occupa il posto di amministratore delegato dal settembre 2017. Deleghe provvisoriamente a Conti in vista del Cda di domenica...

