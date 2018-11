Reggio Calabria | flash mob in Piazza Italia ' Giù le mani dell' informazione' I

Mimmo Lucano - teste in procura a Reggio Calabria. Per ora segreto l’oggetto dell’interrogatorio : Il sindaco “sospeso” di Riace Mimmo Lucano sarà sentito domani dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo. Di ritorno da Roma dove ha partecipato alla giornata di lotta contro il razzismo, Mimmo “u curdu” ha ricevuto la notifica dalla Guardia di finanza che lo ha invitato a presentarsi al Centro direzionale, sede della procura, per rendere sommarie informazioni. Sull’oggetto dell’interrogatorio si possono fare molte ipotesi. ...

Sarà la Ecogest ad occuparsi del verde sulla Salerno-Reggio Calabria : Sarà la Ecogest ad occuparsi del verde lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Una nuova sfida che creerà lavoro in quell' area geografica

Il Falco Pescatore in azione nello Stretto di Messina : spettacolo naturalistico straordinario a Reggio Calabria [FOTO] : 1/5 ...

“Happy Run for Christmas” – Giusy Versace lancia la 2ª edizione dell’evento a Reggio Calabria : info e dettagli : Giusy Versace lancia la seconda edizione della “Happy Run for Christmas”. Sabato 1° dicembre a Reggio Calabria torna la corsa della felicità in versione natalizia ideata dall’atleta paralimpica Dopo un anno di pausa, sabato 1° dicembre torna sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria la “corsa della felicità” in versione natalizia, ideata e promossa da Giusy Versace e dall’ associazione da lei fondata Disabili No Limits Onlus, per ...

GdF Reggio Calabria : Criminalità Organizzata - sequestrati beni per oltre 200 mln di euro : 'Ndrangheta: sottoposto a sequestro l'intero patrimonio di due noti imprenditori, valutato in oltre 212 milioni di euro, illecitamente accumulato nel tempo anche grazie all'abbraccio affaristico/...

Atterraggio d’emergenza per il volo Reggio Calabria-Roma con un magistrato anti ‘Ndrangheta - un Sindaco e 2 deputati [LIVE] : Panico stamattina sul volo Alitalia AZ1156 partito dall’Aeroporto di Reggio Calabria alle ore 11:00 e diretto a Roma Fiumicino dove sarebbe dovuto atterrare alle 12:25: a bordo del volo c’erano tanti “pezzi grossi” della politica e della magistratura calabresi e siciliani: il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto, il noto magistrato anti ‘Ndrangheta Antonio De ...

Maltempo Calabria : duramente colpita la provincia di Reggio Calabria : Ingenti sono i danni arrecati dal Maltempo che nei giorni 1-2- e 3 novembre u.s. con piogge torrenziali insistenti hanno sferzato e colpito duramente la provincia di Reggio Calabria e in particolare diversi comuni della fascia tirrenica pre e aspro – montana. Una situazione che immediatamente è stata attenzionata dalla Coldiretti di Reggio Calabria che ha avviato i primi sopralluoghi per alleviare alcune immediate esigenze delle aziende ...

Maltempo Reggio Calabria - Coldiretti : ingenti danni provocati dalle piogge alluvionali in tutta la provincia : La Coldiretti di Reggio Calabria intervenendo sui danni alluvionali provocati dalle intense piogge dei giorni scorsi, ha inviato alla Città Metropolitana, alla Prefettura, alla Protezione Civile la comunicazione sotto riportata. “La scrivente Federazione, su segnalazione di numerosi associati e presidenti di sezioni territoriali Coldiretti, ha effettuato con propri tecnici sopralluoghi per verificare i danni arrecati dal Maltempo dei ...

Né reddito né cittadinanza : ecco come (non) funzionerà il bonus a Reggio Calabria : Disoccupazione endemica, caporalato agricolo, emergenza migranti dalla vicina Riace e dalla baraccopoli di San Ferdinando rendono la situazione esplosiva. E i sequestri giudiziari delle imprese controllate dai clan non migliorano la situazione «Chi minaccia il lavoro sono le macchine, non gli immigrati. Serve un nuovo Capitalismo» " La manovra del popolo è solo una mossa clientelare ed elettorale" come funziona il reddito di cittadinanza ...

Maltempo - violenti temporali “V-Shaped” in atto sulla Calabria : tramonto surreale a Reggio per le nuvole “Mammatus” [FOTO] : 1/12 ...

Allerta Meteo Reggio Calabria - nubifragi su tutta la Piana di Gioia Tauro : strade e stazioni allagate e torrenti in piena - situazione critica [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 ...

Allerta Meteo Calabria - Domenica 4 Novembre allarme arancione a Reggio - Catanzaro e Crotone. Si attivano i Comuni : Allerta Meteo arancione per domani, Domenica 4 Novembre, su gran parte della Calabria (vedi mappe). La protezione civile ha lanciato l’allarme per le forti piogge e i temporali in arrivo, con uno scenario che prevede il “rischio di perdita di vite umane“: adesso gli enti locali si stanno attivando per le consuete pratiche di prevenzione sul territorio. Il Comune di Catanzaro ha sottolineato che la situazione verra’ ...

Reggio Calabria - una croce in una voragine nel centro storico [FOTO] : Sopra una profonda buca qualche cittadino attento avrà pensato bene di avvisare i passanti ad evitare tragedie come quelle delle quali la cronaca ci dà conto quotidianamente . L'iniziativa trova ...

Reggio Calabria. Persuasioni in versi Recital di poesia con Teresa Timpano : Appuntamento promosso dall’Associazione culturale Ulysses che il 6 novembre alle 17 ospita, nella Villetta De Nava della Biblioteca Comunale di