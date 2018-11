Reddito di inclusione | prorogato fino alla partenza del reddito di cittadinanza

Roma. Reddito d’Inclusione : assicurato inserimento 600 domande in più al mese : Roma rafforza i percorsi di accesso al Reddito d’Inclusione (REI) garantendo un supporto al personale già operativo presso i Municipi.

Reddito d'Inclusione - perché è meglio del Reddito di Cittadinanza : Un milione di persone riceve i sussidi alla povertà. Invece di potenziare quelli esistenti, il governo ne introdurrà di nuovi, con un esisto incerto

Rei - i dati Inps sul Reddito di inclusione : in 9 mesi un milione di beneficiari : Sono stati resi noti i primi dati Inps sul Rei, il reddito di inclusione istituito dal governo Gentiloni con la legge di Bilancio 2018, secondo i quali nei primi 9 mesi di applicazione, da gennaio a settembre 2019, i beneficiari della misura sono stati oltre un milione di persone. Analizzando i numeri forniti dall’Istituto previdenziale [VIDEO]si evince, inoltre, che il 72% delle erogazioni sono state registrate al Sud. I beneficiari del Rei, i ...

Reddito di inclusione - 1 milione di beneficiari nel 2018 : il 72% vive al Sud : Il Reddito di inclusione è stato erogato per più di un milione di cittadini tra gennaio e settembre 2018. Con il nuovo modello di domanda attivato da giugno, sono stati ridotti i requisiti necessari trasformandolo in un assegno universale contro la povertà. Per il 2019, invece, dovrebbe essere integrato completamente nel Reddito di cittadinanza.

Inps : il Reddito di inclusione a oltre 1 milione di indigenti : Nei primi nove mesi dell'anno Campania e Sicilia risultano il fanalino di coda. A seguire Calabria, Lazio, Lombardia e Puglia

Rei - il Reddito di inclusione per più di un milione di persone : c'è un nuovo modello di domanda

Inps : il Reddito di inclusione ha coperto 1 milione di persone in 9 mesi : Sono oltre un milione le persone che hanno beneficiato del reddito di inclusione, la maggior parte nelle regioni del Sud Italia.

Reddito di inclusione - da inizio anno ha sostenuto 1 milione di persone : Nei primi nove mesi del 2018 il Reddito di inclusione, ReI, ha coperto 1 milione di persone , il 72% delle quali al Sud.

Economia : Vecchi - Anci - a 'Il Sole 24 Ore' sul Reddito di inclusione - sarebbe sbagliato fermare una macchina appena partita : Roma, 22 ott 08:28 - , Agenzia Nova, - Il percorso per arrivare al reddito di inclusione è durato tre anni. Ora questa prima misura nazionale di contrasto alla povertà è appena... , Res,

Reddito inclusione - Comuni in tilt : Inps blocca l’erogazione a migliaia di persone : È un corto circuito: i Comuni non hanno personale per far redigere i progetti individualizzati per uscire dalla povertà ai beneficiari del Reddito di inclusione e, senza tali documenti, l'Inps, legge alla mano, blocca i contributi. Intanto, il Governo pensa di togliere la gestione delle attività agli enti locali affidandosi a privati.Continua a leggere

