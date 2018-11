Reddito di cittadinanza | la maggior parte degli assegni da 780 euro andrebbe al Sud Italia

Reddito di inclusione : prorogato fino alla partenza del Reddito di cittadinanza : È un’importante misura di sostegno e inclusione sociale per le famiglie con basso reddito: il reddito di inclusione è tutt’ora in vigore e permette a chi vive sotto la soglia di povertà di ricevere un contributo economico e, al tempo stesso, di entrare a far parte di un progetto di reinserimento socio-lavorativo della persona assistita dallo Stato. Si può dire che si tratta della misura embrionale (o se vogliamo molto simile) dell’atteso e ...

Reddito di cittadinanza - a Napoli 230mila beneficiari ma i 9 miliardi non bastano per tutti : A fare i conti al centesimo, con 9 miliardi di euro stanziati, il Reddito di cittadinanza pieno potrà essere erogato a poco meno di 800mila persone. Luigi Di Maio ha promesso che l'intervento dovrebbe ...

Dal Reddito di cittadinanza soldi e vantaggi anche alle imprese tramite sgravi fiscali : C’è chi attribuisce il successo del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni politiche quasi esclusivamente al reddito di cittadinanza promesso. La misura che da sempre è cavallo di battaglia dei “grillini” e del loro leader Di Maio, risulta ancora oggi una di quelle più attese dalla popolazione ed allo stesso tempo più discussa. Contestata perché spingerebbe la gente a non lavorare, oppure perché costerebbe troppo per le casse statali [VIDEO], ...

Reddito di cittadinanza : a Napoli ben 230mila famiglie aventi diritto : Una delle misure più discusse previste dal contratto di governo Lega-M5S è senza dubbio il Reddito di cittadinanza. Per esso sono previsti 9 miliardi di spesa pubblica annui a decorrere dal 2019. A chi andrà il Reddito di cittadinanzaMa dove andranno a finire queste somme? Al momento previsioni certe non si possono fare, visto che i paletti esatti non sono ancora stati fissati. Tuttavia il Sole24Ore ha fatto delle stime in base ai dati storici ...

Buffagni - M5s - precisa : Reddito cittadinanza fondamentale e urgente : Roma, 12 nov. , askanews, - Il reddito di cittadinanza è una "misura fondamentale". Lo precisa il sottosegretario Stefano Buffagni: "Nel corso di 'Quarta Repubblica' ho espresso ancora una volta la ...

Buffagni : "L'applicazione del Reddito di cittadinanza mi preoccupa" : "Sono preoccupato per l'applicazione del reddito di cittadinanza non per una questione di nord-sud, ma per la grandezza della misura del reddito stesso. Controllare ad esempio che 102 mila famiglie milanesi, la platea potenziale del reddito, vadano ai centri per l'impiego e si impegnino a cercare un lavoro è davvero difficile. Ci sono molte difficoltà potenziali, ma bisogna lavorarci perché è importante formare".Lo ...

Istat : “Un’impresa su 3 pagherà più tasse. Reddito di cittadinanza? Impatto modesto sul Pil” : Istat, Upb e Corte dei Conti molto scettici sulla legge di bilancio. Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, secondo l'Istat, i trasferimenti pubblici pari a circa 9 miliardi avranno un Impatto dello 0,2% sul pil. “Questa reattività potrebbe essere più elevata, e pari allo 0,3%, nel caso in cui si consideri l’Impatto del Reddito di cittadinanza come uno shock diretto sui consumi delle famiglie.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - la classifica delle città e delle province che ne beneficeranno di più - Sky TG24 - : Un'analisi del Sole 24 Ore su tutte le province d'Italia ha preso in considerazione le famiglie con Isee ordinario fino a 9.360 euro: quelle che potenzialmente potranno usufruire del provvedimento. L'...

Manovra - nuova bocciatura per Reddito di cittadinanza e pensioni : Istat, ufficio parlamentare di Bilancio e Corte dei Conti smontano la Manovra 2019: i conti del Governo non tornano. Sono...

Manovra - Boccia (Confindustria) : “Insufficiente - stime troppo ambiziose”. E su Reddito cittadinanza : “No derive assistenzialistiche” : “Il governo Conte stima la crescita per il 2019 all’1,5% come effetto della Manovra, ma riteniamo questa stima troppo ambiziosa. Con il rischio di rendere non sostenibili gli obiettivi del contratto”. Così, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel corso di un’audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Il giudizio di Boccia sulla Manovra è negativo: “Raggiungere il livello di crescita ...

Reddito di cittadinanza - al Sud valanga di assegni Crotone e Napoli in pole : Il Reddito di cittadinanza è ormai alle porte. I grillini hanno impostato la manovra su questo sussidio che di fatto porterà un assegno nelle tasche di chi ha una occupazione. Il parametro che ...

Reddito di cittadinanza - spuntano sul web i consigli per ottenerlo anche senza requisiti : L'Isee, ovvero l'Indicatore della situazione economica equivalente, sara' sempre di più il grande protagonista del panorama economico e fiscale italiano quando entrera' in vigore il Reddito di cittadinanza [VIDEO], misura tanto cara al M5S. Il Reddito di cittadinanza non è ancora partito, eppure sul web gia' ci sono soggetti scaltri che diffondono consigli su come ottenerlo anche se non vengono soddisfatti i requisiti. Trucchetti, insomma, che ...