Recensione | “Outlaw King” Il re fuorilegge che conquistò la Scozia

domanipress

: La lotta per la libertà della Scozia non termina con #WilliamWallace e la sua enorme ira. Il re Roberto I di Scozia… - PressviewLuke : La lotta per la libertà della Scozia non termina con #WilliamWallace e la sua enorme ira. Il re Roberto I di Scozia… - ChrisPineItalia : Outlaw King - Il re fuorilegge, La nostra video recensione del film - HD - Film (2018) -

(Di martedì 13 novembre 2018) La pellicola di David Mackenzie è un tributo alla figura di Roberto I, il re diche lottò audacemente per l’indipendenza del suo Paese. Ambientato nel XIV secolo, il film si apre con la sottomissione del nobiluomo Robert Bruce (Chris Pine) alla Corona inglese. Robert appare come un personaggio mite, leale e incredibilmente delicato verso la sua seconda moglie, Elizabeth de Burgh (Florence Pugh) e la figlia Marjorie. Il suo temperamento si fa più vigoroso in seguito alla morte del padre e all’uccisione di sir William Wallace. Da questo momento in poi il film di Mackenzie sembra proseguire da dove Mel Gibson si era fermato vent’anni fa con il suo memorabile Braveheart. Robert Bruce sfida apertamente il re inglese Edoardo I, uccide in un luogo sacro il suo acerrimo rivale John Comyn, si fa incoronare illegalmente primo Re di, e con astuzia e coraggio sconfigge l’imponente ...