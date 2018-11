Ragazzo ucciso dall'amico a Pisa - spunta la pista passionale : i due avrebbero avuto una relazione : Si conoscevano fin da ragazzi e avrebbero anche avuto una relazione: ci sarebbe un movente passionale dietro l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il 27enne ucciso venerdì sera a colpi di pistola nel suo ...

L'ex San Paolo Freitas ucciso in un bosco. Il Ragazzo è stato anche evirato : Daniel Correa Freitas, 24enne di proprietà del San Paolo e in forza in Serie B brasiliana al Sao Bento, è stato trovato morto con i genitali recisi. Questa terribile notizia ha sconvolto il mondo del calcio brasiliano dato che il calciatore è stato rinvenuto in un bosco vicino a Sao Josè de Pinhais, nell'area metropolitana della città di Curitiba nel sud del Brasile. Secondo quanto riporta la stampa brasiliana il corpo del ragazzo è stato ...

Roma - travolto il bodyguard dei vip Ucciso da Ragazzo ubriaco e drogato : Correva ubriaco e drogato sulla Passeggiata del Gianicolo. E non ha fatto in tempo a evitare una Vespa con un cinquantenne in sella. Al volante di una Peugeot, con alcuni amici a bordo, l'ha colpito ...

Aversa - Ragazzo di 20 anni ucciso nel parcheggio di un distributore di benzina : È di un ragazzo di 20 anni, Andrea Carpentieri, il cadavere rinvenuto nella mattina di venerdì nel parcheggio di un distributore di benzina ad Aversa, nel Casertano. Il corpo del giovane, crivellato ...

AVERSA - Ragazzo ucciso IN AUTO/ Ultime notizie - 6 colpi di pistola - vittima un 20enne di Napoli : AVERSA, uomo UCCISO nell'AUTO a colpi di pistola. Ultime notizie, in corso operazione di identificazione: da chiarire la dinamica dell'omicidio, forze dell'ordine al lavoro(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:48:00 GMT)

Che cos’è l’ameba mangia-cervello - che ha già ucciso un Ragazzo negli Usa : Si chiama ameba mangia-cervello il temibile parassita che ha ucciso un ragazzo negli Stati Uniti e che ora spaventa tutto il mondo. Fabrizio Stabile aveva solamente 29 anni ed era andato a rilassarsi in un parco acquatico quando ha contratto la Naegleria Fowleri. Il giovane, che viveva nel New Jersey, sarebbe stato infettato durante un bagno in una delle tante piscine del Cable Park BSR a Waco, in Texas. I primi sintomi della patologia sono ...

Brindisi : Ragazzo attraversa i binari della stazione - travolto e ucciso da un treno : Il giovane si è accorto troppo tardi dell'arrivo di un convoglio ed ha tentato di fuggire, ma è scivolato ed è stato investito.Continua a leggere

Nathan - 19 anni - ucciso da un cacciatore. La Procura : il Ragazzo aveva un fucile accanto. Era il suo? : aveva un fucile da caccia calibro 12 e una cinquantina di munizioni, ma senza avere mai conseguito il porto d'armi, Nathan Labolani, il diciannovenne di Apricale (Imperia), ucciso per errore con...

Imperia - Nathan Labolani ucciso da un cacciatore : il Ragazzo di 19 anni scambiato per un cinghiale : Un cacciatore lo ha scambiato per un cinghiale e gli ha sparato: così è morto Nathan Labolani, un ragazzo di 19 anni di Ventimiglia. Fatale una fucilata all'addome. La dinamica...

