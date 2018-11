Radio Italia Live torna su Real Time | ecco quando

Tutti gli ospiti di Radio Italia Live da Benji e Fede ad Elisa - al via il 13 novembre con Guè Pequeno : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Italia Live nella nuova edizione che parte oggi, martedì 13 novembre. Stasera si inizia con Guè Pequeno per proseguire il 20 novembre con Luca Carboni e con Benji e Fede il 27 novembre. I Tiromancino saranno ospite della puntata in onda il 4 dicembre e i Thegiornalisti di quella in programma per l'11 dicembre. A seguire, Loredana Bertè sarà in TV il 18 dicembre ed Elisa sarà la prima protagonista del ...

Torna 'Radio Italia Live' - anticipazioni : Gue Pequeno e tutti i protagonisti della stagione : Dal 13 novembre la nuova edizione della trasmissione dedicata alla musica Italiana e ai suoi protagonisti, prodotta e...

Emma a Radio Italia presenta Essere qui Boom Edition : tutti i dettagli per partecipare all’intervista : Emma a Radio Italia presenta Essere qui Boom Edition. Come di consueto, sarà aperta la possibilità di partecipare all'intervista che l'artista terrà al Verti Music Place di Cologno Monzese, previa richiesta alla redazione dell'emittente Radiofonica milanese. Per partecipare all'intervista è sufficiente collegarsi all'area personale del sito di Radio Italia e lasciare i propri dati. La redazione invierà una mail di conferma solamente in caso ...

Massimo Bottura conquista Amandola. E oggi a Diamanti a Tavola arriva Miss Italia! SEGUI LA DIRETTA SU Radio FERMO UNO : Il festival proSEGUIrà infatti fino a domenica prossima , 11 novembre, e se ieri è stato il giorno dello chef numero uno al mondo, Massimo Bottura, oggi sarà la volta della bellezza numero uno del ...

Tumori : Radioterapia “impossibile” - in Italia 30 mila pazienti esclusi l’anno : Combattere le barriere che ancora oggi in Italia ostacolano l’accesso alla radioterapia e ai suoi benefici nella cura del cancro: ogni anno oltre 30.000 pazienti ne sono esclusi. Nel 151° anniversario della nascita di Marie Curie – una delle prime donne scienziato della storia, vincitrice di due Nobel per le sue scoperte sulla radioattività – la Fondazione della Società europea di radioterapia e oncologia (Estro Cancer ...

Radioterapia - in Italia 30 mila pazienti esclusi : Combattere le barriere che ancora oggi in Italia ostacolano l'accesso alla Radioterapia e ai suoi benefici nella cura del cancro: ogni anno oltre 30.000 pazienti ne sono esclusi. Nel 151° ...

Laura Pausini a Radio Italia l’8 novembre : come partecipare al concerto al Verti Music Place : Laura Pausini a Radio Italia l'8 novembre per la prima puntata della prossima stagione di concerti trasmessa dal Verti Music Place. Alcuni fortunati fan avranno la possibilità di partecipare come pubblico alla registrazione del concerto seguendo alcune semplici istruzioni. Per provare a partecipare è sufficiente lasciare i propri dati nell'area personale e attendere che la redazione dia conferma di partecipazione. La mail sarà inviata solo ...

Radio Monte Carlo La Bella Italia : Completa il programma la segnalazione accurata dei migliori eventi in programma nel weekend , dall'arte al teatro, dagli spettacoli alle manifestazioni eno-gastronomiche. Durante ogni puntata alle 8.

Musica - è di Elisa il brano più trasmesso dalle Radio italiane nel giorno della pubblicazione del suo nuovo album : C’è una nuova numero 1 nella classifica settimanale dei brani più trasmessi dalle radio ed è Se piovesse il tuo nome, nuovo singolo di Elisa tratto dall’album uscito in tutti i negozi di dischi e in tutti gli stores digitali proprio oggi intitolato Diari aperti. Elisa spodesta alla numero 1 i Thegiornalisti, freschi di inizio tour, con New York, che devono accontentarsi della seconda piazza, mentre al numero 3 troviamo quello che è ancora una ...

Astrofisica : Italia e Australia occidentale insieme verso la realizzazione del più grande Radiotelescopio del mondo : Oggi è stato firmato un accordo di collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e la Curtin University, nodo dell’International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR) in Australia che getta le basi per la realizzazione del più grande radiotelescopio del mondo, lo Square Kilometre Array (SKA). SKA sorgerà nell’Australia occidentale e sarà costituito da 130.000 singole antenne radio, sparse per migliaia di ...

Il concerto di Ghali a Torino in tv - parte del live trasmessa su Radio Italia : tutti i dettagli : Il concerto di Ghali a Torino in tv sarà trasmesso da Real Time. Dopo il successo del suo primo disco intitolato Album già certificato triplo platino, il rapper approda in tv con i primi 15 minuti dello show che contiene anche i singoli che ha estratto dal suo disco, compreso il grande tormentone in Cara Italia. Si tratta di un frammento del primo concerto che Ghali ha tenuto al Pala Alpitour di Torino e con il quale è partito per la lunga ...

Osservatorio Branded Entertainment : arrivano Intesa Sanpaolo e Radio Italia : Radio ufficiale dei tour di alcuni tra i più grandi artisti Italiani e di non pochi degli spettacoli teatrali più attesi, Radio Italia è stata una delle prime emittenti ad avvicinare il mondo della ...

Osservatorio Branded Entertainment : arrivano Intesa Sanpaolo e Radio Italia : Radio Italia è stata la prima Radio commerciale a sostenere il binomio musica e sport e a legarsi a doppio filo all'eccellenza sportiva Italiana e internazionale. E' Radio ufficiale della FIGC, stata ...

Elisa a Radio Italia il 26 ottobre - come partecipare all’intervista per Diari aperti : Elisa a Radio Italia il 26 ottobre per la presentazione di Diari aperti. L'artista di Monfalcone sarà una delle protagoniste del Verti Music Place nel quale parlerà del suo nuovo album, rilasciato proprio nel giorno dell'intervista a Milano. L'arrivo in Radio di Elisa ha segnato il suo ritorno in musica dopo l'anteprima con Francesco De Gregori in Quelli che restano, duetto che ha voluto inserire nella sua prossima prova di studio. Il primo ...