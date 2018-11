PROTEZIONE CIVILE REGIONALE | ALLERTA N 112 18

Maltempo - la PROTEZIONE CIVILE delle Groane in aiuto del Bellunese : La Protezione civile di Misinto, Cogliate e Lazzate nei giorni scorsi si è mossa in soccorso delle popolazioni colpite della devastazione del Maltempo nel Bellunese . Sei, Servizi Emergenza Integrati, ...

Maltempo : PROTEZIONE CIVILE Veneto - persiste rischio frane (2) : (AdnKronos) - Lo Stato di Preallarme (allerta arancione) è invece dichiarato in relazione all’andamento della Piena del Po nel Bacino Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige fino al pomeriggio di domani, martedì 13 novembre, per poi scendere al livello inferiore (giallo). Sulle frane del Tessina

PROTEZIONE CIVILE : cordoglio per la scomparsa del prefetto Maria Antonietta Cerniglia : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa del prefetto Maria Antonietta Cerniglia , «persona di indubbia preparazione che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare umanamente e professionalmente nei quattro anni di servizio al nostro Dipartimento». Così il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari. L'articolo Protezione Civile : cordoglio ...

California - incendi fuori controllo : cadaveri irriconoscibili - sono rimaste solo le ossa. La PROTEZIONE CIVILE disloca stazioni di rilevamento DNA : La California continua a bruciare. Le fiamme non danno tregua ad abitanti e soccorritori e il bilancio delle vittime e’ salito ora a 25, dando al maxi rogo di questi giorni un altro triste primato, quello di essere non solo il peggiore della storia del Golden State ma anche il piu’ mortale dal 1991 e il terzo di sempre. Ma si teme il peggio, con oltre 110 persone disperse e il principale degli incendi , quello a nord della capitale ...

Incendio a Roma - la PROTEZIONE CIVILE : “Sostegno alle persone evacuate” : La Protezione Civile, con il supporto della Sala Operativa Sociale, sta coordinando le operazioni di supporto alle persone evacuate dallo stabile in via Prenestina 944. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. Tramite un’analisi caso per caso, verra’ proposta da oggi la presa in carico presso le strutture di accoglienza organizzate dalla Protezione Civile. Ai bambini sara’ assicurato un servizio di trasporto scolastico che ...