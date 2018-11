Primo Brown | parla il padre | ' Solo 89 000 views | utenti del web non capite un ca**o'

Blastingnews

(Di martedì 13 novembre 2018) Lo scorso 26 ottobre è uscito 'Lo spirito che suona' il nuovo album dei Cor Veleno del compianto, che include numerose strofe inedite del rapper scomparso nella notte di Capodanno tra il 31 dicembre 2015 ilgennaio 2016, che sono state riutilizzate da Squarta e Grandi Numeri – gli altri due membri dello storico gruppo hip hop romano – per creare dei nuovi brani. Al disco hanno preso parte numerosissimi esponenti di spicco del rap italiano VIDEO, come Johnny Marsiglia, Madman, MezzoSangue, Marracash, Coez, Gemitaiz e Danno dei Colle Der Fomento, ma anche qualche artista proveniente da differenti universi sonori, come ad esempio Roy Paci e Giuliano Sangiorgi. E proprio questi ultimi sono i protagonisti – assieme ovviamente a Squarta,e Grandi Numeri – del brano 'Niente in cambio', traccia numero 6 della tracklist de 'Lo Spirito che Suona', scelta dal ...