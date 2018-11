Prezzo petrolio | OPEC prevede domanda in calo

Prezzo oro e petrolio : analisi tecnica - previsioni e strategie operative settimana 29 ottobre - 2 novembre : Segnali di consolidamento per l' economia a stelle e strisce sono invece arrivati dalla stima preliminare del Purchasing Managers Index di ottobre , assestatosi a 55,9 punti, in rialzo dai 55,6 punti ...

Petrolio - Sechin a Forum di Verona : per noi Prezzo comodo così : Verona , 25 ott., askanews, - L'attuale livello dei prezzi del Petrolio è comodo per Rosneft, riflette l'equilibrio tra domanda e offerta, ha detto il capo di Rosneft, Igor Sechin . 'Parlando dell'...

Prezzo petrolio non ha più benzina per correre - e gli Usa hanno ancora un asso da giocare - : Joe Gemino che di Morninstar è analista ha affermato crede che "il mercato stia sottovalutando la capacità del petrolio di scisto di far tornare il mondo del petrolio in una situazione di ...