Prescrizione | 70 gli emendamenti in commissioni Camera

Gratteri : “Prescrizione dovrebbe sparire dal vocabolario. Governo? Diamogli più tempo ma faccia in fretta” : “In uno Stato civile, nel 2018, termini come prescrizione, amnistia, indulto, sanatoria dovrebbero sparire dal vocabolario, se vogliamo davvero voltare pagina. Se parliamo ancora di questi espedienti per risolvere i problemi della giustizia, non andremo da nessuna parte”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che spiega: “Se non si vuole arrivare alla ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta una fake news : “Tutto quello che bisogna sapere sulla riforma della Prescrizione” : E’ vero, come ha scritto La Repubblica, bloccare la prescrizione è una misura che ci darà una giustizia ancora più lenta e senza garanzie e calpesta i fondamenti di uno Stato di diritto degno di chiamarsi tale, giustizialista, mediatica, peggioratrice dello stato delle cose, barbarie giuridica, roba da tribunale dell’inquisizione, o, come ha scritto La Stampa – dello stesso gruppo di Repubblica – roba da oranghi, da ...

Prescrizione - Anm : “Bene vararla dopo la riforma penale”. Davigo : “Così gli effetti quando sarò morto”. Penalisti in sciopero : L’Associazione nazionale magistrati promuove l’esecutivo: “Lo abbiamo sempre detto che la modifica della Prescrizione si deve fare insieme a una riforma più ampia e complessiva del processo penale e lo abbiamo ribadito più volte in questi giorni”.Piercamillo Davigo spiega come funzionerà la nuova legge con una battuta: “Vedremo gli effetti quando sarò morto, funzionerà da qui all’eternità”. L’Unione delle ...

Prescrizione - Conte : Avanti su contratto - dopo confronto soluzione migliore

Davigo : "La riforma della Prescrizione? Così vedremo gli effetti quando sarò morto" : "La prescrizione è una norma di diritto sostanziale, quindi si applica ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della norma. Per questo se ne vedranno gli effetti solo tra molti anni". Così Piercamillo Davigo commenta, rispondendo ad una domanda a margine del plenum del Csm, l'accordo di governo sulla prescrizione. Con una battuta il magistrato ha detto: "vedremo gli effetti quando sarò morto, funzionerà da qui ...

Sulla Prescrizione la Lega sceglie la giustizia a 5 Stelle : L'accordo c'è, ma come spesso accade con il governo gialloverde è, di fatto, un rinvio. Meno di un'ora di vertice a Palazzo Chigi e Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il ministro della giustizia Alfonso Bonafede (era presente anche il premier Giuseppe Conte), festeggiano. La riforma della prescrizione

Il faccia a faccia tra Di Maio e Salvini sulla Prescrizione slitta a domani. Gli sherpa hanno trattato per tutto il giorno : Nelle stanze del ministero della Giustizia va in scena una riunione lunga sei ore. Presenti sia i rappresentanti M5s sia quelli della Lega ma una soluzione non viene trovata. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, proposto dai grillini, incombe sul governo in un gioco di incastri dove ogni provvedimento è strettamente legato a un altro da minacce e ripicche tra gli alleati di governo. Matteo Salvini è "molto ...

Il governo supera lo scoglio del decreto sicurezza. Ora c'è quello della Prescrizione : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese: sono solo cinque i senatori pentastellati "dissidenti" usciti dall'Aula durante il voto e di loro si occuperà il Collegio dei Probiviri. È un punto per la Lega, che con questo provvedimento realizza una parte importante delle sue promesse elettorali. Ora toccherebbe al M5s portare a casa un risultato, ottenendo lo stop alla ...

Prescrizione - Bonafede : “Pronti a valutare proposte di miglioramento ma chi sbaglia deve pagare. Il testo lunedì in aula” : Intervenuto all’inaugurazione del ‘Parco della Giustizia‘ nel quartiere della Romanina della Capitale, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, detta i paletti sulla Prescrizione alla Lega di Matteo Salvini: “L’emendamento M5S pone una Prescrizione che si interrompe dopo il primo grado, chiaramente se arrivano proposte di miglioramento noi siamo pronti a valutarle come abbiamo sempre fatto – ha aggiunto ...

Di Maio : "Prescrizione battaglia nodale" : 11.09 "Questa mattina colazione dal ministro Bonafede per fare il punto sulle misure anti corruzione che presto saranno discusse in Parlamento:carcere per i corrotti, daspo ai corrotti, prescrizione dopo il primo grado di giudizio dei processi penali". Così su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio. "Quest'ultima è una nostra battaglia fondamentale di giustizia", aggiunge.

Prescrizione - Cantone : “La riforma non mi convince. Un voto al governo? Gli do 7” : La riforma della Prescrizione non lo convince ma al governo da un voto alto: 7. Raffaele Cantone esprime un giudizio positivo sull’esecutivo guidato dal M5s e la Lega. “Ho un discreto rapporto con molti componenti del governo: con il presidente Conte, con i ministri Salvini, Bonafede, Toninelli. Credo che abbiamo sempre avuto rapporti istituzionali corretti con tutti, un rapporto dialettico e di correttezza con questo governo come ...

Decreto sicurezza - Salvini : 'Regalo agli italiani - passerà oggi'. M5S : prima l'intesa sulla Prescrizione : 'Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e immigrazione che donerò ...

