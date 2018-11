Premier League – Per la prima volta nella storia una donna al comando | Susanna Dinnage

La Premier League sceglie una donna come amministratore delegato : Susanna Dinnage, proveniente dal gruppo televisivo Discovery, è stata nominata chief executive officer della Premier League L'articolo La Premier League sceglie una donna come amministratore delegato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - la FA punta a ridurre il numero massimo di stranieri per club : La Football Association vorrebbe ridurre da 17 a 12 il numero di stranieri per club, adottando allo stesso tempo misure particolari in ottica Brexit.

Premier League - chiesti a ogni club 250mila sterline per la buonuscita di Scudamore : Stupore tra i club inglesi per la richiesta di contribuire alla buonuscita da 5 milioni per il presidente uscente.

Dazn sbarca in Spagna : dal 2019 trasmetterà Premier League e MotoGp : Dazn sbarca anche in Spagna: a partire dal 2019 il servizio di streaming del gruppo Perform sarà attivo anche nella penisola iberica.

DAZN dal 2019 anche in Spagna con le esclusive MotoGP e Premier League : DAZN, la piattaforma di streaming annuncia oggi nel 2019 sarà disponibile anche in Spagna, ottavo mercato di riferimento, dopo il lancio in Giappone, Germania, Austria e Svizzera nel 2016, seguito da Canada (2017), Italia e USA (2018)DAZN ha comunicato inoltre che la MotoGP e la...

Premier League - Guardiola a rischio sanzione : La Federcalcio inglese potrebbe sanzionare Pep Guardiola a causa dei commenti sull’arbitro Anthony Taylor prima della stracittadina tra il suo Manchester e quello di Mourinho. Il tecnico catalano aveva parlato dell’arbitro nella conferenza stampa della vigilia, cosa che in Inghilterra non è concesso dalla FA. Queste le sue parole: “L’arbitro farà del suo meglio, come i giocatori e gli allenatori. Speriamo che possa ...

‘Il meglio deve ancora venire’ - Sarri è rock : l’allenatore del Chelsea è già nella storia della Premier League : Maurizio Sarri è al momento uno dei migliori allenatori in circolazione, arrivato tra tanti dubbi a Napoli ha subito conquistato tutti, gioco spumeggiante ma anche risultati, l’ex Empoli è diventato in breve tempo un idolo dei tifosi. E’ riuscito nell’impresa di insidiare la Juventus fino all’ultimo per la conquista dello scudetto, poi il cambio di panchina e l’avventura con il Chelsea. Il compito non si ...

La Premier League rinnova con Nike : accordo fino al 2025 : La Premier League e Nike hanno annunciato oggi un'estensione di sei anni della loro partnership fino al 2025. L'estensione di un accordo iniziato nel 2000 consolida una delle partnership più lunghe della lega. Durante questo periodo ci sono state innovazioni significative nel campionato più popolare del mondo, compresa la palla ufficiale. A partire dalla Nike Geo Merlin

Premier League - City-United 3-1 : Aguero come Charlton - Guardiola si prende il derby : Con gli occhi del mondo addosso, inclusi quelli più che mai interessati di Liverpool e Chelsea, il Manchester City manda un messaggio forte e chiaro alle concorrenti. Le chiavi della città sono ancora saldamente nelle ...

Premier League - il derby di Manchester è del City : Guardiola ferma la corsa di Mourinho : Si è concluso il derby di Manchester valido per la giornata di Premier League, il City ha superato lo United, il tecnico Guardiola ha vinto il duello con Mourinho e conquistata la vetta della classifica. Vantaggio dei padroni di casa con David Silva, ad inizio del secondo tempo il raddoppio da parte di Aguero. Il Manchester United accorcia le distanze con Martial su calcio di rigore, nel finale Gundogan chiude definitivamente i conti, ...

Risultati Premier League - l’Everton ferma il Chelsea ma la squadra di Sarri si conferma : Risultati Premier League – In attesa del super derby tra Manchester United e Manchester City, si è disputato un match importante valido per la Premier League, in campo Chelsea ed Everton, impresa da parte degli ospiti che hanno strappato con i denti un ottimo punto, 0-0 il risultato finale. Continua la striscia di Risultati positivi per i Blues, la squadra si Sarri al terzo posto con 28 punti, l’Everton a 19 punti. Anche oggi ...

Premier League - David Silva racconta la malattia del figlio : A ricordarci che non è così arriva uno dei più forti centrocampisti della Premier League e del mondo, lo spagnolo David Silva, che ai microfoni del famoso quotidiano britannico Daily Mail apre il suo ...

Premier League - va in scena il derby di Manchester : dove seguirlo in Tv : All'Etihad Stadium va in scena il derby di Manchester: prevarrà il City di Guardiola o lo United di Mourinho?

Premier League : tutto su City-United : Passano gli anni, le stagioni e anche i calciatori, ma quei due in questo decennio di battaglie ancora non passano, sono ancora al comando di due delle squadre più importanti del mondo e domenica, all'Etihad Stadium di Manchester, cercheranno ancora una volta di superarsi. Guardiola e Mourinho sono senza dubbio gli allenatori che più hanno influenzato il calcio contemporaneo e ...