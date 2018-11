Porsche 911 | la versione super vitaminizzata di Alan Derosier

Porsche 911 - proseguono i collaudi della nuova generazione – FOTO : Tre milioni di km in tre cifre. Dopo mesi di indiscrezioni e una lunga serie di immagini rubate che ritraevano esemplari laboratorio in azione. Porsche rompe finalmente gli indugi e distribuisce le prime FOTO ufficiali della nuova 911, sigla di progetto 992, ovvero l’ottava generazione della sportiva su cui è letteralmente appoggiata tutta la saga del costruttore di Stoccarda. FOTOgrafie per la prima volta ufficiali, però ...

Porsche 911 ottava generazione - le prime immagini ufficiali : Sigla di progetto ' 992 ', oppure ottava generazione del più classico 911. L'architrave di ogni fortuna Porsche è pronta a rinnovarsi e la casa di Stoccarda ha finalmente deciso di diffondere in modo ...

Porsche 911 - nuova generazione debutterà ad inizio 2019 : E' l'unico modo in cui possiamo essere certi che il veicolo sia in grado di viaggiare in tutte le regioni del mondo senza guasti''. Questi test si sono concentrati sulle tradizionali aree di ...

Porsche 911 - le prime immagini dei prototipi pre-serie di nuova generazione [FOTO] : Test in condizioni climatiche estreme Come accade con ogni nuovo modello di Porsche, anche la nuova generazione della 911 è stata sottoposta a numerosi test, molti dei quali in giro per il mondo ...

Porsche 911 - Ultimi collaudi per la prossima generazione : La Porsche rompe finalmente gli indugi e diffonde le prime immagini della nuova generazione della 911, nota internamente come 992. Non si tratta degli scatti del modello definitivo, ma delle foto dei muletti impegnati nei collaudi e già molto vicini al prodotto finito. La Casa tedesca ha confermato che la 991 arriverà sul mercato europeo all'inizio del 2019, senza fornire ulteriori dettagli: è possibile, pertanto, che la vettura sia presentata ...

Nuova Porsche 911 : un’invasione di prototipi percorre le strade di tutto il mondo [FOTO] : Un numero elevatissimo di prototipi della Nuova generazione della Porsche 911 è impegnata in insidiosi test in attesa del debutto ufficiale La Nuova generazione della Porsche 911, conosciuta con la sigla di progetto 992, debutterà sui mercati internazionali all’inizio del prossimo anno. In attesa dell’agognato debutto della prossima 911, gli ingegneri Porsche sono impegnati negli ultimi e poi faticosi test su strada che possono ...

PIT STOP : la beneficenza di Porsche - una 911 da 2 - 7 milioni di euro FOTO : La fondazione sostiene il lavoro nei settori dell'istruzione, della ricerca, dello sport, della cultura e degli affari sociali. vai alla gallery

Porsche 911 GT2 RS MR - Nuovo record al Nürburgring - VIDEO : La messa a punto può davvero fare la differenza. E con sette secondi limati al precedente record della Porsche 911 GT2 RS, la Manthey-Racing l'ha dimostrato, conquistando il Nuovo primato assoluto per automobili stradali sui 20,6 km del Nordschleife. Con un tempo di sei minuti, 40 secondi e 3 decimi, la Porsche 911 GT2 RS MR è così diventata l'auto targata più veloce di sempre al Nürburgring, abbassando di quattro secondi il crono fatto segnare ...

Porsche 911 Project Gold : venduta all’asta in 10 minuti ad una cifra stratosferica [FOTO] : Il ricavato della vendita dell’esemplare unico basato su una 993 Turbo S è stato donato alla Ferry Porsche Foundation Sono bastati appena 10 minuti in cui si sono susseguiti appena 37 offerte per vendere all’asta la stupefacente Porche 911 Project Gold, esemplare unico realizzato dalla Porsche per i suoi 70 anni. La 911 Project Gold è stata aggiudicata da un collezionista anonimo per la cifra astronomica di 2,7 milioni di euro che saranno ...

Porsche 911 : la storia dell’iconica supercar tedesca in un emozionante VIDEO : La supercar teutonica è diventata protagonista di un filmato che ripercorre la sua lunga e celebre storia La celebre Porsche 911 è diventata la protagonista di un emozionante filmato che ripercorre l’emozionate storia di questa iconica supercar. Nata nell’ormai lontano 1963, la Porsche 911 nel corso degli anni ha avuto molti cambiamenti che hanno caratterizzato le 7 differenti generazioni prodotte fino ai giorni nostri. Si possono, ...

Porsche 911 GT3 RS Challenge : pronti a dominare la bestia? [VIDEO] : La Casa tedesca vuole scoprire chi sarà in grado di dominare questa sportiva purosangue in una nuova ed elettrizzante competizione La nuova Porsche 911 GT3 RS mette a confronto non solo i suoi avversari, ma anche i suoi piloti. In collaborazione con Forza Motorsport ed ESL, Porsche vuole scoprire chi riuscirà a padroneggiare questa sportiva purosangue in una competizione elettrizzante: la 911 GT3 RS Challenge. Per vincere una Porsche ...

Porsche 911 - La nuova 992 GT3 senza veli per i test : I puristi possono dormire sonni tranquilli: la Porsche 911 GT3 tornerà con il suo corredo di alettoni e con un contagiri con un fondo scala a due cifre. Sono questi i segnali che giungono dalle più recenti foto spia della futura 992 GT3: con la versione Carrera e Carrera S che debutteranno al Salone di Los Angeles la GT3 potrebbe farsi vedere già entro la fine del 2019.L'alettone degno della RSR. Fino a oggi i prototipi della 992 sono stati ...

Porsche - La 911 Targa 4 GTS Exclusive Manufaktur Edition : La Porsche presenta una nuova serie speciale della 911 della serie Exclusive Manufaktur, che ha debuttato nel 2017 con una serie limitata della Turbo S. La nuova versione è denominata Porsche 911 Targa 4 GTS Exclusive Manufaktur Edition e sarà disponibile sul mercato tedesco al prezzo di 187.961,30 euro.Grigio, argento e oro bianco. Questa serie speciale riunisce alcune delle caratteristiche più esclusive disponibili per la attuale ...